QUALCOMM - Bodenbildungsversuch macht Fortschritte

Die Qualcomm-Aktie markierte im Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 193,58 USD und scheiterte wenige Wochen später an diesem Hoch. Anschließend fiel der Wert zweimal in die Nähe des alten Allzeithochs bei 100,12 USD aus dem Jahr 2000 zurück. Dazwischen erholte sich der Aktienkurs auf 139,94 USD.

Seit dem zweiten Test des alten Rekordhochs befindet sich die Aktie in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Diese scheiterte zunächst am Abwärtstrend Januar 2023. Nach einer kleinen Konsolidierung unterhalb dieses Trends kam es aber in der vorletzten Woche zu einem Ausbruch über diesen Trend. In der letzten Woche setzte sich die Aktie leicht nach oben ab.

Auf dem Weg zu einem größeren Kaufsignal?

Die Qualcomm-Aktie versucht sich seit dem ersten Test des alten Allzeithochs an einer Bodenbildung. Diese läuft bisher in Form eines Doppelbodens ab. Um diesen zu vollenden und ein mittelfristiges Kaufsignal in Richtung 193 USD auszubilden, müsste der Wert aber noch stabil über 139,94 USD ausbrechen. Mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend hat sich der Wert zumindest das Potenzial erarbeitet, diese Nackenlinie zu testen.

Fällt der Wert aber unter das letzte Konsolidierungstief bei 113,03 USD zurück, wären die Chancen auf einen mittelfristigen Boden erst einmal dahin. Ein erneuter Rückfall gen 100,12 USD wäre wahrscheinlich. Und ob dieser Bereich auch ein drittes Mal Halt geben kann, ist noch fraglich.

Fazit: Der Anstieg der letzten Tage macht den Bullen Hoffnung auf eine mittelfristige Bodenbildung.

