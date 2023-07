CARVANA - Eine 320-%-Rally mit Ansage!

Carvana Co. - WKN: A2DPW1 - ISIN: US1468691027 - Kurs: 46,240 $ (NYSE)

In der Analyse E-Commerce-Aktie vor einem Comeback? wurde Ende Mai bei einem Kursstand von über 12 USD auf das explosive Chartbild hingewiesen. Tatsächlich konnte die Aktie nach oben hin durchstarten, das finale Ziel bei 58 USD wurde mit einem Jahreshoch bei 57,19 USD in der vergangenen Woche so gut wie erreicht. Jetzt konsolidiert das Papier unterhalb der Hürde.

Rallypotenzial ausgereizt?

Innerhalb des Rallymodus könnte es durchaus in Kürze zu eine Rallyfortsetzung kommen. Geht es nachhaltig über 59 USD, wäre Platz bis 97 - 100 und später 155 - 160 USD.

Eine ausgedehntere Korrektur auf hohem Niveau wäre ebenfalls eine Option. Die beiden EMAs (EMA50 und EMA200) sowie die 28,52 USD-Marke wären tiefe Ziele, alternativ geht es sogar nochmals bis rund 20 USD. Erst unterhalb von 16 USD würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Gewinnmitnahmen auf dem hohen Niveau scheinen nach der Rally nicht verkehrt, zumindest für kurzfristige Trades. Solange die Aktie dabei oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bleibt, stehen die Chancen auf eine Rallyfortsetzung in den kommenden Wochen und Monaten ganz gut. Die Aktie hat eine gute Grundlage für eine langfristige Trendwende geschaffen.

Carvana-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)