EQS-News: ecotel communication ag: ecotel präsentiert 360-Grad-Facelift der Website und startet mit eigenem Online-Shop

Düsseldorf, 25. Juli 2023

Der Telekommunikationsanbieter ecotel hat heute eine neue digitale Präsenz veröffentlicht, die das Kundenerlebnis gerade für online-affine Kunden, Partner und Interessenten grundlegend verändern wird. Mit dem Relaunch der Website und dem Startschuss des brandneuen Online-Shops ermöglicht ecotel interessierten Kunden zukünftig mit nur wenigen Klicks ihre gewünschten Produkte über die Website zu bestellen. Wo technisch möglich, werden die Dienste und Produkte in Echtzeit provisioniert und bereitgestellt, so dass die hochwertigen Produkte schon Minuten nach der Bestellung einsatzbereit sind – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Der Telekommunikationsanbieter ecotel hat heute eine neue digitale Präsenz veröffentlicht, die das Kundenerlebnis gerade für online-affine Kunden, Partner und Interessenten grundlegend verändern wird. Mit dem Relaunch der Website und dem Startschuss des brandneuen Online-Shops ermöglicht ecotel interessierten Kunden zukünftig mit nur wenigen Klicks ihre gewünschten Produkte über die Website zu bestellen. Wo technisch möglich, werden die Dienste und Produkte in Echtzeit provisioniert und bereitgestellt, so dass die hochwertigen Produkte schon Minuten nach der Bestellung einsatzbereit sind – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Diese wegweisende Entwicklung stärkt nicht nur die Position von ecotel als Qualitätsanbieter und Innovator in der Branche, sondern schafft zugleich die Grundlage für ein völlig neues und ganzheitliches Kundenerlebnis. Bei der 360-Grad-Optimierung der Website hat ecotel einen klaren Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit und Simplizität gelegt. Das Ergebnis ist eine moderne Beratungs- und Vermarktungsplattform mit einer intuitiven Navigation, einer ansprechenden Benutzerführung und einem beschleunigten Bestellablauf. In Echtzeit, papierfrei und 100% digital. Im neuen Online-Shop erhalten Kunden einen direkten Zugang zu den hochwertigen Sprach- und Datenprodukten. Dazu zählen im ersten Schritt die intelligenten SIP- & Cloud-Telefonie-Lösungen sowie der zuverlässige VDSL-Internetzugang. Glasfaserleitungen, SD-WAN und weitere Dienste folgen sukzessive. Neben der Online-Vermarktung liegt der Schwerpunkt der neuen Website in der Produkt- und Lösungsberatung für Unternehmen aller Größen – die dabei generierten Kundenkontakte (Leads) werden auf Kundenwunsch auch an zertifizierte ecotel Fokus-Partner weitervermittelt, welche mit einer hervorragenden Vor-Ort-Beratung und ggf. ergänzenden Leistungen punkten können. ecotel unterstützt zusätzlich Fokus-Partner mit exklusiven Partner-Vouchern für den Online-Shop, die attraktive Preisvorteile bieten und an ihr eigenes Netzwerk weitergegeben werden können. Mit diesem innovativen Geschäftsmodell wird die Partnerschaft mit ecotel gestärkt und gleichzeitig eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten gefördert. Die Fokus-Partner profitieren von neuen Kunden und zusätzlichen Einnahmen, während ecotel seine Reichweite ausbaut und das Kundenerlebnis auf ein neues Level hebt. „Der Launch unseres neuen, digitalen und web-basierten Kundenerlebnisses markiert einen weiteren Meilenstein für die ecotel auf dem Weg zu einer umfassenden »cloud & fiber«-Digitalstrategie und orientiert sich an den Bedürfnissen des deutschen Mittelstandes, Waren und Dienstleistungen einfach, schnell und online zu beziehen. Gleichzeitig wird die neue Website unseren Kunden bei der Suche nach Information zu Produkten und Lösungen helfen. Ich freue mich, unseren Kunden ab sofort eine bequemere und zeitgemäße Art der Kommunikation und der Interaktion zu eröffnen sowie mit den digital natives auch teilweise neue Kundengruppen für uns zu erschließen“, so Markus Hendrich, Vorstandsvorsitzender der ecotel. Achim Theis, Vorstand für Marketing & Vertrieb knüpft hier an: „Unsere Partner sind eine wichtige Konstante unseres Geschäfts. Durch die enge Zusammenarbeit stärken wir unsere Beziehungen und schaffen eine gemeinsame Basis für weiteres Wachstum und Erfolg. Mit der Investition in eine benutzerfreundliche Website und einen intuitiven Online-Shop gehen wir nun den nächsten Schritt. Wir binden unsere Fokus-Partner bei der Online-Vermarktung direkt mit ein und schaffen mit diesem partnerschaftlichen Vermarktungsansatz ein völlig neuartiges Einkaufserlebnis für interessierte Kunden.“ Besuchen Sie www.ecotel.de für einen vollumfänglichen Einblick in die neue Website und den Online-Shop. Weitere Informationen zum Fokus-Partnerprogramm und den damit verbundenen Vorteilen finden Sie auf www.ecotel.de/ueber-uns/kooperationen/partner-werden .

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.

