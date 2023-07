Unilever steigert den Umsatz und schüttet eine konstante Dividende aus

Der Konsumgüterkonzern Unilever plc (ISIN: GB00B10RZP78) wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,4268 Euro für das zweite Quartal 2023 ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Unilever zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,7072 Euro bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,92 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,49 Prozent.

Ausbezahlt wird die Dividende für das zweite Quartal am 31. August 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 3. August 2023. Seit dem Jahr 1937 werden bereits Dividenden bezahlt.

Der Umsatz von Unilever stieg im zweiten Quartal 2023 auf vergleichbarer Basis um 7,9 Prozent auf 15,7 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Der Preisanstieg betrug 8,2 Prozent, während das Absatzvolumen um 0,3 Prozent abnahm. Im ersten Halbjahr 2023 kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 9,1 Prozent auf 30,4 Mrd. Euro. In den ersten sechs Monaten 2023 stieg der Nettogewinn um 20,7 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro. Für das Jahr 2023 wird ein Umsatzzuwachs auf vergleichbarer Basis (organisch) von über 5 Prozent gerechnet, zuvor wurde ein Zuwachs in der oberen Hälfte einer Spanne von 3 bis 5 Prozent erwartet. Die Ergebnisse lagen insgesamt über den Erwartungen der Analysten.

Zu Unilever zählen über 400 Marken wie Dove-Seife, Domestos, Knorr-Fertiggerichte, Magnum- und Langnese-Eis oder auch Hellmann’s Mayonnaise. Unilever beschäftigt über 148.000 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte in rund 190 Ländern.

Redaktion MyDividends.de