Nissan und Renault zurren Allianz neu fest - Nissan verdoppelt Gewinn

Tokio (Reuters) - Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Nissan und Renault auf eine neue Struktur ihrer seit Jahrzehnten bestehenden Allianz geeinigt.

Nissan werde bis zu 600 Millionen Euro in die Elektrofahrzeugsparte Ampere von Renault investieren, teilte der japanische Autokonzern am Mittwoch mit. Nissan-Chef Makoto Uchida erklärte, die Investition ergänze und stärke Nissans Elektro-Offensive in Europa.

Die Vereinbarung sehe zudem vor, dass Nissan als strategischer Investor einen Sitz im Verwaltungsrat von Ampere erhält. Renault werde darüber hinaus seinen Anteil an Nissan auf 15 Prozent von rund 43 Prozent reduzieren und damit die Beziehung auf Augenhöhe herstellen.

Die Vereinbarung stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und solle im vierten Quartal 2023 unter Dach und Fach sein. Die beiden Konzerne hatten im Februar bereits mitgeteilt, kurz vor einer Einigung zu stehen, die ihre seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft auf neue Füße stellen soll.

NISSAN ERHÖHT PROGNOSE

Der japanische Autobauer teilte zudem mit, im ersten Quartal seinen Gewinn dank florierender Geschäfte in Nordamerika und Japan verdoppelt zu haben. Im Zeitraum April bis Juni stieg der Betriebsgewinn auf 128,6 Milliarden Yen (825,5 Millionen Euro) und übertraf damit die Analystenschätzungen von 120,33 Milliarden. Das stimmte den Vorstand zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Er erhöhte seine Gewinnprognose um fast sechs Prozent auf 550 Milliarden Yen und übertraf die Markterwartungen von rund 517 Milliarden Yen.

