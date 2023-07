THERMO FISHER - Ausbruchsversuch scheitert mit den Zahlen

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 570,910 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fisher markierte am 31. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 672,34 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer großen Korrekturbewegung. Dabei kam es zu einem Tief bei 475,77 USD.

Innerhalb dieser Korrektur zog die Aktie in den letzten Tagen deutlich an und näherte sich gestern dem Abwärtsgap vom 19. April zwischen 580,71 USD und 593,17 USD. In diesem Gap verläuft aktuell auch der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Die vorbörsliche Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt allerdings massiv negativ aus. Nach einem Schlusskurs bei 570,91 USD gestern an der NYSE wird der Wert aktuell bei 534,35 USD getaxt. Sowohl Gewinn (5,15 USD gg. 5,43 USD) als auch Umsatz (10,69 Mrd. USD gg. 10,99 MrdD. USD) lagen unter den Erwartungen.

Verkaufswelle droht

Ein neues Kaufsignal ist nach der Reaktion auf die Zahlen weit weg. Dafür müsste die Aktie von Thermo Fisher über 593,17 USD ausbrechen. Dann käme aber auch das Allzeithoch in Reichweite.

Wahrscheinlicher als ein solcher Ausbruch erscheint eine Abwärtsbewegung in Richtung 498,50 USD oder sogar an das bisherige Korrekturtief bei 475,77 USD. Aktuell lässt sich auch nicht ausschließen, dass die Aktie auf neue Korrekturtiefs im Bereich um 435-430 USD abfällt.

Fazit: Die Zahlen machen die Hoffnungen der Bullen auf einen baldigen Ausbruch zunichte.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Konsolidierung schon zu Ende oder dauert sie noch an?

Thermo Fisher Scientific-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)