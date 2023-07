Anglo American reduziert die Dividende

Der britische Bergbaugigant Anglo American plc (ISIN: GB00B1XZS820) kündigte am Donnerstag eine Zwischendividende in Höhe von 0,55 US-Dollar je Aktie an. Im Vorjahr wurden 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Damit wird die Zwischendividende um 56 Prozent reduziert. Die Zahlung erfolgt am 26. September 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 17. August 2023.

Das Unternehmen zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Im letzten Geschäftsjahr 2022 wurde eine Zwischendividende von 1,24 US-Dollar und eine Schlussdividende von 0,74 US-Dollar ausbezahlt.

Der Umsatz sank im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (30. Juni 2023) um 13 Prozent auf 15,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 18,11 Mrd. US-Dollar). Der Betriebsgewinn (EBITDA) auf vergleichbarer Basis fiel um 41 Prozent auf 5,1 Mrd. US-Dollar. Der Ertrag je Aktie auf vergleichbarer Basis lag bei 1,38 US-Dollar (Vorjahr: 3,11 US-Dollar).

Anglo American wurde 1917 von Sir Ernest Oppenheimer gegründet und ist im Abbau von Rohstoffen wie Kupfer, Nickel, Platin, Diamanten oder auch Eisenerz und Kohle tätig. Anglo American besitzt heute 85 Prozent an dem Diamantenkonzern De Beers. Die restlichen Anteile besitzt der Staat Botswana.

Redaktion MyDividends.de