EQS-News: Media OutReach Newswire führt den branchenweit ersten Informationsbericht zu Pressemitteilungskampagnen ein

Media OutReach Newswire führt den branchenweit ersten Informationsbericht zu Pressemitteilungskampagnen ein HONGKONG - Media OutReach – 27. Juli 2023 - Media OutReach Newswire, die erste weltweit tätige Nachrichtenagentur Asiens, hat das Kommunikationsportal mit Saas-Integration der nächsten Generation eingeführt, das die Vorlage von Pressemitteilungen, zentralisierte Berichte im Anschluss an die Veröffentlichung und einen bahnbrechenden Informationsbericht zu Pressemitteilungskampagnen (Press Release Distribution Campaign Intelligence Report), der erstmals umfassende Einblicke in die Leistung von Kampagnen zur Verbreitung von Pressemitteilungen in der Nachrichtenbranche bietet, in drei einfachen Schritten ermöglicht.

Jennifer Kok, Gründerin und CEO von Media OutReach Newswire Der Press Release Distribution Campaign Intelligence Report, der unter Einsatz von firmeneigener Technologie erstellt wird, ermöglicht PR-Fachleuten einen vollständigen und ausführlichen Überblick über die Leistung von Pressemitteilungskampagnen über einen individuell angepassten Zeitraum. Eine der Herausforderungen, denen sich PR-Fachleute gegenüber sehen, ist die Berichterstattung über die Leistung ihrer Kampagnen zur Verbreitung von Pressemitteilungen gegenüber Beteiligten und Führungskräften der obersten Ebene. Als eine Nachrichtenagentur, die ihren Schwerpunkt auf das Angebot von Lösungen für die PR-Branche legt, hat Media OutReach Newswire den Informationsbericht entwickelt, der die Leistung der Verbreitung von Pressemitteilungen misst, indem er die Interaktionen zwischen Journalisten und Pressemitteilung bewertet. Die intern durch das Team aus Programmierern und UX-Designern von Media OutReach Newswire entwickelte innovative Lösung setzt einen neuen Maßstab in der PR-Branche bezüglich der Messung der Wirkung und Effektivität der Kampagnen zur Verbreitung von Pressemitteilungen von Kunden und der Rendite ihrer Investitionen. „Unsere Informationsberichte ermöglichen es PR-Fachleuten, Einblicke dahingehend zu erhalten, wie viele Publikationen ihre Geschichte aufgegriffen haben und welche Spitzenpublikationen ihre Veröffentlichungen lesen”, erklärt Jennifer Kok, Gründerin und CEO von Media OutReach Newswire. „Diese Daten geben den PR-Fachleuten die Informationen an die Hand, die sie benötigen, um zu ermitteln, welche Medien ihre Marke unterstützen und welche nicht. Mit diesen Daten können PR-Fachleute jetzt bei der Planung ihrer Kommunikationskampagne auf eindeutige Daten zurückgreifen, um ihre Zielmedien zu erreichen.“ PR-Fachleute können einen Informationsbericht erstellen, indem sie einen individuell angepassten Zeitraum wählen und den Bericht in einem nutzungsbereiten Berichtsformat in eine PowerPoint-Datei exportieren. Dies stellt einen Wendepunkt dar, wie die PR-Branche auf intelligente, schnelle und effiziente Weise Bericht erstattet. „Unsere Press Release Distribution Campaign Intelligence Reports konzentrieren sich auf die wirklichen Bedürfnisse von PR-Fachleuten und werden den Wert von Public Relations in der Kommunikationsbranche steigern”, so Kok. „Dieser Informationsbericht wird die Art und Weise, wie Agenturen und Kommunikationsfachleute Erkenntnisse zur Effektivität ihrer Kampagnen beim Erreichen ihrer Zielgruppen von Journalisten und Medien durch Beiträge von Journalisten gewinnen, von Grund auf neugestalten. Er wird es ihnen ermöglichen, genau zu wissen, welche Medien ihre Unternehmensnachrichten verfolgen und welche Leistung ihre PR-Kampagne im Verlauf der Zeit erbringt.” Kok erklärt, dass Media OutReach Newswire weiterhin neue Maßstäbe für die Branche setzt und Vorreiter für Innovationen in der Nachrichtenbranche bleibt. Mit der Einführung festigt Media OutReach Newswire ihre Position als führender Verbreitungsdienst für Pressemitteilungen für den Asien-Pazifik-Raum, der sich der Innovation und der Lösung von Herausforderungen für die PR-Branche verschrieben hat. Penn Leung, Geschäftsführer bei Creative Consulting Group, einem PR-Beratungsunternehmen, das seit 2016 mit Media OutReach Newswire zusammenarbeitet, erklärt, dass der neue Informationsdienst die Art und Weise, wie sein Unternehmen die Effektivität von Kampagnen zur Verbreitung von Pressemitteilungen plant und diesbezüglich gegenüber Kunden Bericht erstattet, revolutionieren wird. „Die Bereitstellung umfassender Einblicke in die Leistung unserer Kampagnen zur Verbreitung von Pressemitteilungen ermöglicht es uns, konstruktivere strategische Gespräche mit der Führungsebene über die Wirkung und den Wert ihrer Investitionen in Öffentlichkeitsarbeit zu führen“, so Leung. „Mit diesem neuen von Media OutReach Newswire angebotenen Informationsbericht können wir nun die Leistung mehrerer Meldungen zeitnah und kostengünstig in tabellarischer Form darstellen, was die Geschwindigkeit und die Qualität der Ergebnisberichte für unsere Kunden verbessert.“ Seit 2009 ist Media OutReach Newswire die Stimme asiatischer Unternehmen und hilft ihnen dabei, ihr weltweites Markenimage auf den globalen Märkten von Kanada, den USA, dem Vereinigten Königreich, europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, über Länder des Nahen Ostens wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Afrika bis hin zu lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien, sowie auf südostasiatischen Märkten wie Thailand, Vietnam, Singapur, Malaysia, Indonesien und den Philippinen sowie in China, Hongkong, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Ländern der Neuen Seidenstraße aufzubauen. Das weltweite Netzwerk von Media OutReach Newswire zur Verbreitung von Pressemitteilungen bietet eine echte Dienstleistung, die Kunden mit Journalisten zusammenbringt, um Meldungen zu optimieren, Medienkontakte aufzubauen, ihre Nachrichten auf echten Medienseiten zu veröffentlichen und Investoren zu erreichen. Im Hinblick auf Finanznachrichten veröffentlicht Media OutReach Newswire die Pressemitteilungen ihrer Kunden auf Englisch und optional auf Chinesisch in Lang- und Kurzzeichen bei allen führenden Finanz- und internationalen Nachrichtendiensten wie Bloomberg, Refinitiv Eikon, Refinitiv Middle East – Zawya, Dow Jones Newswire, Factset, Infront, Morningstar sowie den Nachrichtenagenturen Reuters, Associated Press (AP) und Agence France Presse (AFP). Über Media OutReach Newswire Media OutReach wurde 2009 gegründet und ist die erste weltweit tätige Nachrichtenagentur im Asien-Pazifikraum. Sie verfügt über Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Vietnam, Japan, Festlandchina, Hongkong, Thailand und Taiwan. Media OutReach ist die einzige Nachrichtenagentur für Pressemitteilungen, die ein eigenes Verbreitungsnetzwerk mit mehr als 140.000 Journalisten, 400 Handelskategorien, 65.000 Medientiteln und 600 Medienpartnerschaften, die 26 Länder im gesamten Asien-Pazifik-Raum umfassen, besitzt. Als integrierte Kommunikationslösung definiert Media OutReach die Verbreitung von Pressemitteilungen neu. Dank ihrer firmeneigenen Technologie verbreitet Media OutReach Newswire mehrsprachige und multimediale Nachrichteninhalte direkt an die Posteingangskörbe der ausgewählten Redakteure und Journalisten, um die Nachrichtenmeldungen zu optimieren, Medienkontakte aufzubauen und das Berichtswesen mit den wichtigsten Leistungskennzahlen zu automatisieren. Ihre bahnbrechenden Berichte im Anschluss an die Veröffentlichung vermitteln umfassende Erkenntnisse dazu, wie Journalisten auf Ihre Pressemitteilung zugreifen, geordnet nach Publikation und Land. Social-Media-Kanäle: LinkedIn: linkedin.com/company/media-outreach-li/mycompany/ Twitter: twitter.com/mor_asia Facebook: facebook.com/MediaOutReachHK/ Medienkontakt Matt Eaton Director Marketing Communications +852 3594 6640 | +852 9446 7502 E-Mail: matt.eaton@media-outreach.com

