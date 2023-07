GNW-Adhoc: [Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche verzeichnet starkes Wachstum im Basisgeschäft beider Divisionen; Konzernverkäufe und -gewinn widerspiegeln rückläufige Nachfrage nach COVID-19-Produkten

^Basel, 27. Juli 2023 * Verkäufe der Roche-Gruppe ohne COVID-19-Produkte steigen deutlich um 8%(1) zu konstanten Wechselkursen (CER) * Durch die erwartungsgemäss rückläufige Nachfrage nach COVID-19-Produkten sinken die Verkäufe der Roche-Gruppe um 2% (-8% in Schweizer Franken) * Verkäufe der Division Pharma legen um starke 8% zu dank anhaltend hoher Nachfrage nach neueren Medikamenten; neues Augenmedikament Vabysmo ist stärkster Wachstumstreiber * Basisgeschäft der Division Diagnostics setzt seine gute Wachstumsdynamik mit einem Plus von 6% fort, während die Gesamtverkäufe der Division aufgrund der aussergewöhnlich hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests im Vorjahreshalbjahr um 23% zurückgehen * Kerngewinn je Titel geht um 5% zurück, bedingt durch die geringere Nachfrage nach COVID-19-Produkten und einen Basiseffekt aus einem Patentrechtsverfahren im Jahr 2022; Konzerngewinn nach IFRS sinkt um 9% aufgrund des niedrigeren Kernbetriebsgewinns und höheren Zinsaufaufwendungen * Wichtige Ereignisse im zweiten Quartal 2023: * US- und EU-Zulassung von Columvi (aggressive Form von Blutkrebs) * US-Zulassung von Elevidys für Roche-Partner Sarepta (erste Gentherapie für Kinder mit Duchenne-Muskeldystrophie) * Positive Phase-III-Daten zur subkutanen Form von Ocrevus (multiple Sklerose); positive Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und positive Phase-II-Daten für Fenebrutinib (multiple Sklerose) * Beginn von Phase-III-Studie mit Tiragolumab in Kombination mit Tecentriq und Avastin (Leberkrebs) * Partnerschaft mit Alnylam zur Entwicklung des Phase-II-RNAi- Therapeutikums Zilebesiran (Bluthochdruck bei Personen mit hohem kardiovaskulärem Risiko) * WHO-Präqualifikation von cobas HPV Test verbessert Zugang zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge in Ländern mit niedrigem und geringem mittlerem Einkommen * Ausblick für das Jahr 2023 bestätigt Thomas Schinecker, CEO der Roche-Gruppe: «In der ersten Jahreshälfte 2023 sind die Verkäufe im Basisgeschäft beider Divisionen stark gestiegen und haben die Auswirkungen der rückläufigen Nachfrage nach COVID-19-Produkten weitgehend ausgeglichen. Vabysmo setzt seine Erfolgsgeschichte fort - inzwischen können in mehr als 70 Ländern Patientinnen und Patienten mit schweren Augenleiden damit behandelt werden. In unserer Pipeline erreichten wir wichtige Meilensteine, so zum Beispiel die Zulassung unseres Blutkrebsmedikaments Columvi in den USA und der EU. Ich freue mich auch über unsere Partnerschaft mit Alnylam zur Entwicklung einer potenziell bahnbrechenden Therapie für Personen mit Bluthochdruck. Bluthochdruck betrifft weltweit 1,2 Milliarden Erwachsene und ist die häufigste Todesursache bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir bestätigen unseren Ausblick für 2023.» +----------------------------------+-----------------+------------------+ | Kennzahlen | Millionen CHF | Veränderung in % | | +--------+--------+-----+------------+ | Januar-Juni 2023 | 2023 | 2022 | CER | CHF | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Verkäufe des Konzerns | 29 779 | 32 295 | -2 | -8 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Verkäufe Division Pharma | 22 681 | 22 347 | 8 | 1 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Verkäufe Division Diagnostics | 7 098 | 9 948 | -23 | -29 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Kernbetriebsgewinn | 10 911 | 12 668 | -6 | -14 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Kerngewinn je Titel - verwässert | | | | | | (in CHF) | 10,10 | 11,76 | -5 | -14 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ | Konzerngewinn (IFRS) | 7 563 | 9 161 | -9 | -17 | +----------------------------------+--------+--------+-----+------------+ Ausblick für das Jahr 2023 bestätigt Aufgrund der starken Verkaufsabnahme bei den COVID-19-Produkten von rund CHF 5 Milliarden erwartet Roche einen Rückgang der Konzernverkäufe im niedrigen einstelligen Bereich (CER). Ohne diese COVID-19-Verkäufe rechnet Roche im Basisgeschäft beider Divisionen mit einem soliden Verkaufswachstum. Für den Kerngewinn je Titel strebt Roche eine Entwicklung an, die weitgehend dem Verkaufsrückgang entspricht (CER). Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen. Konzernergebnisse Im ersten Halbjahr 2023 erzielte das Basisgeschäft der Roche-Gruppe ein starkes Verkaufswachstum von 8%. Dies kompensierte teilweise die erwartungsgemäss rückläufigen Verkäufe von COVID-19-Produkten. Die Verkäufe der Roche-Gruppe gingen insgesamt um 2% zurück (-8% in CHF). Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen wirkte sich deutlich negativ auf die in Schweizer Franken dargestellten Resultate aus. Der Kernbetriebsgewinn sank um 6% (-14% in CHF), bedingt durch den Rückgang der COVID-19-Verkäufe. Das Ergebnis wurde zudem durch Erträge aus der Beilegung eines Patentrechtsverfahrens in Japan beeinflusst, die im ersten Halbjahr 2022 verbucht worden waren. Der Kerngewinn je Titel ging um 5% zurück, ebenfalls aufgrund der geringeren Nachfrage nach COVID-19-Produkten und dem Basiseffekt aus dem oben erwähnten Patentrechtsverfahren; der Konzerngewinn nach IFRS sank um 9% aufgrund des niedrigeren Kernbetriebsgewinns und höheren Zinsaufaufwendungen. Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 8% auf CHF 22,7 Milliarden. Neuere Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten setzten ihr starkes Wachstum fort. Das Augenmedikament Vabysmo, das erst Anfang 2022 auf den Markt kam, war mit Verkäufen von CHF 1,0 Milliarden erneut der grösste Wachstumstreiber, vor allem in den USA. Die fünf wichtigsten Wachstumsträger - Vabysmo, Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie), Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und Phesgo (Brustkrebs) - erzielten einen Gesamtumsatz von CHF 7,5 Milliarden, was einem Plus von CHF 2,2 Milliarden gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 entspricht. In den USA stiegen die Verkäufe um 7%. Vabysmo erzielte Umsätze in Höhe von CHF 0,8 Milliarden. Die positiven Auswirkungen des Verkaufswachstums von Vabysmo, Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq (Krebsimmuntherapie) und Activase/TNKase (Herzerkrankungen) wurden durch den Verkaufsrückgang bei Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, teilweise aufgehoben. In Europa nahmen die Verkäufe um 5% zu, vor allem dank der Markteinführung von Vabysmo sowie der anhaltend hohen Nachfrage nach Evrysdi, Phesgo, Hemlibra und Ocrevus. Dies wurde durch die Auswirkungen von Biosimilars und den geringeren Verkauf von Ronapreve (COVID-19) zum Teil ausgeglichen. Die Verkäufe in Japan legten um 14% zu, was hauptsächlich auf Lieferungen von Ronapreve an die Regierung zurückgeht und durch das Verkaufswachstum von Polivy, Vabysmo und Hemlibra unterstützt wurde. Dadurch konnten die negativen Auswirkungen von Biosimilars und staatlichen Preissenkungen mehr als ausgeglichen werden. Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um 9%. Dieser positive Trend war in allen grösseren Märkten der Region zu beobachten. Perjeta (Brustkrebs), Evrysdi, Ocrevus, Hemlibra und Kadcyla (Brustkrebs) lieferten die wichtigsten Wachstumsimpulse. In China stiegen die Verkäufe um 3%, vor allem dank Tamiflu (Grippe), Perjeta, Xofluza (Grippe), Actemra/RoActemra (COVID-19 / rheumatoide Arthritis) und Polivy. Damit wurden die Auswirkungen von Biosimilars mehr als ausgeglichen. In den ersten sechs Monaten 2023 erzielte das Basisgeschäft der Division Diagnostics - mit einem Wachstum von 6% - in allen Regionen sehr gute Ergebnisse. Zum Wachstum trugen vor allem die Immundiagnostik, insbesondere Herztests, und Diagnostiklösungen für die klinische Chemie bei. Insgesamt verzeichnete die Division Diagnostics Verkäufe in Höhe von CHF 7,1 Milliarden, was einem Rückgang von 23% entspricht und die erwartete Abschwächung der Nachfrage nach COVID-19-Tests widerspiegelt (CHF 0,4 Milliarden im ersten Halbjahr 2023 gegenüber CHF 3,1 Milliarden im ersten Halbjahr 2022). Die Auswirkungen von COVID-19 waren in den meisten Regionen spürbar: Die Verkäufe in Nordamerika, Asien-Pazifik und Europa, Nahost und Afrika (EMEA) gingen um 30%, 23% bzw. 22% zurück. In Lateinamerika blieben die Verkäufe stabil. Pharma: wichtige Meilensteine in der Entwicklung im zweiten Quartal 2023 +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Wirkstoff |Meilenstein | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Zulassungsprozess | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Evrysdi |CHMP empfiehlt Zulassung von Evrysdi für | |Spinale Muskelatrophie |unter zwei Monate alte Säuglinge mit | | |spinaler Muskelatrophie (SMA) | | | | | | | | | * Die positive Empfehlung stützt sich auf| | | Zwischenergebnisse der laufenden | | | RAINBOWFISH-Studie, die gezeigt hat, | | | dass die Mehrheit der mit Evrysdi | | | behandelten Säuglinge nach 12 Monaten | | | Behandlung innerhalb der für gesunde | | | Säuglinge typischen Zeitspanne stehen | | | und gehen konnte | | | * Nach der Zulassung durch die | | | Europäische Kommission wird Evrysdi zur| | | Behandlung von Menschen aller | | | Altersgruppen mit SMA in der | | | Europäischen Union zur Verfügung | | | stehen, auch für Säuglinge von Geburt | | | an | | | * Evrysdi ist inzwischen in 100 Ländern | | | zugelassen und hat weltweit mehr als | | | 8 500 Patientinnen und Patienten | | | behandelt | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-07-21), 21. Juli 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Columvi |Europäische Kommission genehmigt Columvi | |Blutkrebs |(Glofitamab) zur Behandlung von | | |Patientinnen und Patienten mit | | |rezidiviertem oder refraktärem diffusem | | |grosszelligem B-Zell-Lymphom mit festem | | |Verabreichungszeitraum | | | | | | | | | * Columvi ist der erste CD20xCD3-T-Zell- | | | aktivierende bispezifische Antikörper, | | | der in Europa zur Behandlung der | | | häufigsten und aggressivsten Form des | | | Lymphoms verfügbar ist | | | * Die Zulassung stützt sich auf die | | | Ergebnisse der Phase-I/II-Studie | | | NP30179, in der Columvi bei | | | Patientinnen und Patienten mit schwer | | | vorbehandeltem oder refraktärem | | | diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom | | | zu einem frühen und lang anhaltenden | | | vollständigen Ansprechen führte | | | * Columvi wird über einen festen Zeitraum| | | verabreicht und ist leicht verfügbar, | | | so dass die Betroffenen ein Enddatum | | | für die Behandlung und einen | | | behandlungsfreien Zeitraum haben | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-07-11), 11. Juli 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Columvi |FDA genehmigt Columvi, den ersten und | |Blutkrebs |einzigen bispezifischen Antikörper mit | | |fester Behandlungsdauer für Patientinnen | | |und Patienten mit rezidiviertem oder | | |refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell- | | |Lymphom | | | | | | | | | * Zulassungsstudie zeigte ein dauerhaftes| | | Ansprechen auf die Therapie mit einer | | | Gesamtansprechrate von 56%, einer | | | Remissionsrate von 43% und einer | | | medianen Dauer des Ansprechens von 1,5 | | | Jahren | | | * Columvi wird über einen festen Zeitraum| | | verabreicht und bietet den Betroffenen | | | ein Enddatum für die Behandlung und | | | eine mögliche Auszeit von der Therapie | | | * Columvi ist Teil des branchenführenden | | | Portfolios von Roche von auf T-Zellen | | | ausgerichteten bispezifischen | | | Antikörpern zur Behandlung des Non- | | | Hodgkin-Lymphoms, zu dem auch das | | | kürzlich zugelassene Lunsumio zur | | | Behandlung des follikulären Lymphoms | | | gehört | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-06-16), 16. Juni 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Vabysmo |FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Vabysmo| |Schwere Augenkrankheiten |zur Behandlung von Netzhautvenenverschluss | | |(RVO) | | | | | | | | | * Antrag wurde auf der Grundlage von zwei| | | Phase-III-Studien angenommen, die eine | | | frühe und anhaltende Verbesserung des | | | Sehvermögens mit Vabysmo zeigten und | | | den primären Endpunkt der | | | Nichtunterlegenheit gegenüber | | | Aflibercept erreichten | | | * Antrag wurde ausserdem durch Daten | | | unterstützt, die aufzeigen, dass | | | Vabysmo eine schnelle und deutliche | | | Trocknung der Netzhautflüssigkeit | | | erreicht | | | * Im Falle der Zulassung wäre RVO die | | | dritte Indikation für Vabysmo neben der| | | neovaskulären oder «feuchten» | | | altersbedingten Makuladegeneration | | | (nAMD) und dem diabetischen Makulaödem | | | (DME) | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-05-09), 9. Mai 2023 (nur Englisch)| +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien; Präsentationen von Daten | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Vabysmo |Kongress der Amerikanischen Gesellschaft | |Schwere Augenkrankheiten |der Netzhautspezialisten (ASRS): Neue | | |klinische und Praxisdaten zu Vabysmo zeigen| | |verbesserte Ergebnisse für Menschen mit | | |zwei Hauptursachen für Sehkraftverlust | | | | | | | | | * Neuste Post-hoc-Daten weisen darauf | | | hin, dass Vabysmo bei Patientinnen und | | | Patienten mit diabetischem Makulaödem | | | (DME) zu weniger Fibrosen führt als | | | Aflibercept; Fibrosen können das | | | Sehvermögen beeinträchtigen | | | * «Real-world»-Daten (d.h. Daten aus der | | | klinischen Praxis) bestätigen, dass die| | | Erstbehandlung mit Vabysmo die | | | Ergebnisse verbessert und die | | | Behandlungsintervalle bei Menschen mit | | | neovaskulärer oder «feuchter» | | | altersbedingter Makuladegeneration | | | (nAMD) und DME in den ersten vier | | | Monaten rasch verlängert werden können | | | * Klinische Daten bestätigen erneut die | | | positiven anatomischen Ergebnisse von | | | Vabysmo, einschliesslich einer | | | geringeren Blutgefässleckage in der | | | Makula und einer besseren und | | | schnelleren Kontrolle der | | | Netzhautflüssigkeit | | | * Vabysmo ist derzeit in mehr als 70 | | | Ländern zur Behandlung von nAMD und DME| | | zugelassen, wobei weltweit mehr als | | | eine Million Dosen verteilt wurden | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023), 20. Juli 2023 (nur Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Ocrevus |Positive Phase-III-Daten für zweimal | |Multiple Sklerose |jährliche, 10-minütige subkutane Injektion | | |bei Menschen mit multipler Sklerose (MS) | | | | | | | | | * Phase-III-Studie OCARINA II hat primäre| | | und sekundäre Endpunkte erreicht | | | * Zweimal jährliche, 10-minütige | | | Injektion von Ocrevus hat das | | | Potenzial, die Therapieerfahrung weiter| | | zu verbessern und den Einsatz von | | | Ocrevus auf MS-Zentren auszuweiten, in | | | denen die IV-Kapazität begrenzt ist | | | oder die über keine Infrastruktur für | | | intravenöse Infusionen (IV) verfügen | | | * Ocrevus ist nach wie vor die erste und | | | einzige Therapie, die sowohl für die | | | schubförmige als auch für die primär | | | progrediente MS (RMS und PPMS) | | | zugelassen ist; weltweit wurden bereits| | | mehr als 300 000 Menschen behandelt | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-07-13), 13. Juli 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Evrysdi |Vierjahresdaten zu Evrysdi zeigen eine | |Spinale Muskelatrophie |kontinuierliche Zunahme der Anzahl von | | |Kindern mit einer schweren Form von | | |spinaler Muskelatrophie (SMA), die in der | | |Lage sind, zu sitzen, zu stehen und zu | | |gehen | | | | | | | | | * Daten aus der laufenden FIREFISH-Studie| | | bestätigen das langfristige | | | Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von| | | Evrysdi bei Kindern mit SMA Typ 1 | | | * Nach 48 Monaten waren 91% der Kinder | | | noch am Leben | | | * Mehr als 95% der Kinder behielten die | | | Fähigkeit, zu schlucken; ohne | | | Behandlung hätten sie Unterstützung bei| | | der Nahrungsaufnahme benötigt; die | | | Mehrheit wäre innerhalb von zwei Jahren| | | gestorben | | | * Evrysdi ist jetzt in 99 Ländern | | | zugelassen; weltweit wurden mehr als | | | 8 500 Patientinnen und Patienten | | | behandelt | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-06-30), 30. Juni 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Crovalimab |Kongress der Europäischen Vereinigung für | |Paroxysmale nächtliche |Hämatologie (EHA): Neue Daten zeigen, dass | |Hämoglobinurie (PNH) |die subkutane Verabreichung von Crovalimab | | |bei Patientinnen und Patienten mit | | |paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie | | |(PNH) die Krankheit zu kontrollieren vermag| | |und gut verträglich ist | | | | | | | | | * Die COMMODORE-2-Studie zeigte, dass | | | subkutan verabreichtes Crovalimab (alle| | | vier Wochen) bei Betroffenen, die neu | | | mit C5-Hemmern behandelt werden, bei | | | vergleichbarer Sicherheit dem | | | intravenös verabreichten Eculizumab | | | (alle zwei Wochen) nicht unterlegen war| | | * Die monatliche Selbstverabreichung von | | | subkutanem Crovalimab hat das | | | Potenzial, die hohe Belastung einer | | | Krankheit mit lebenslanger Behandlung | | | zu verringern, insbesondere in | | | Situationen, in denen der Zugang zu | | | aktuellen C5-Inhibitoren begrenzt ist | | | * Die COMMODORE-1-Studie bei Betroffenen,| | | die von derzeit zugelassenen C5- | | | Inhibitoren auf Crovalimab umgestellt | | | wurden, bestätigte das konsistente | | | Nutzen-Risiko-Profil von Crovalimab, | | | das auch in der COMMODORE-2-Studie | | | beobachtet wurde | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-06-09), 9. Juni 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Tiragolumab |Kongress der Amerikanischen Gesellschaft | |Leberkrebs |für Klinische Onkologie (ASCO): Roche | | |präsentiert neue Daten zu Blutkrebs und | | |soliden Tumoren aus ihrem breiten Portfolio| | | | | | | | | * Phase-Ib/II-Studie zu Tiragolumab in | | | Kombination mit Tecentriq plus Avastin | | | bei Patientinnen und Patienten mit | | | inoperablem, lokal fortgeschrittenem | | | oder metastasiertem hepatozellulärem | | | Karzinom (uHCC) zeigt ermutigende Daten| | | * Aufgrund der vielversprechenden | | | Ergebnisse erweiterte Roche ihr | | | Entwicklungsprogramm um die neue Phase-| | | III-Studie IMbrave152/SKYSCRAPER-14 | | | | | |Weitere Informationen: Investoren- | | |Mitteilung | | |(https://www.roche.com/investors/updates/in| | |v-update-2023-05-26), 26. Mai 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ |Fenebrutinib |BTK-Hemmer Fenebrutinib reduziert | |Multiple Sklerose |signifikant Hirnläsionen bei Menschen mit | | |schubförmiger multipler Sklerose | | | | | | | | | * Fenebrutinib ist ein wirksamer und | | | hochselektiver oraler Bruton- | | | Tyrosinkinase(BTK)-Inhibitor, der | | | einzige reversible BTK-Inhibitor, der | | | derzeit in Phase-III-Studien zur | | | multiplen Sklerose untersucht wird | | | * Die Phase-II-Studie erreichte ihre | | | primären und sekundären Endpunkte, | | | indem sie die Gesamtzahl neuer | | | Gadolinium-anreichernder T1- | | | Hirnläsionen verringerte und die | | | Gesamtzahl neuer oder sich | | | vergrössernder T2-Hirnläsionen im | | | Vergleich zu Placebo deutlich | | | reduzierte | | | * Das Sicherheitsprofil von Fenebrutinib | | | entsprach den Ergebnissen früherer und | | | laufender klinischer Studien mit bisher| | | mehr als 2 400 Patientinnen und | | | Patienten | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med- | | |cor-2023-05-17), 17. Mai 2023 (nur | | |Englisch) | +----------------------------------+-------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------------+ |Andere | +--------------------------+---------------------------------------------------+ |Partnerschaft mit Alnylam |Roche vereinbart Partnerschaft mit Alnylam für die | | |gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des RNAi- | | |Therapeutikums Zilebesiran zur Behandlung von | | |Bluthochdruck bei Personen mit hohem | | |kardiovaskulärem Risiko | | | | | | | | | * Die Partnerschaft verbindet die langjährige | | | Erfahrung von Roche in der Entwicklung und | | | weltweiten Markteinführung innovativer | | | Medikamente mit der führenden Expertise von | | | Alnylam in Bereich der RNAi-Therapeutika | | | * Zilebesiran, ein RNAi-Therapeutikum in Phase | | | II, hat das Potenzial, sich bei Personen mit | | | Bluthochdruck, die ein hohes Risiko für | | | kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität | | | aufweisen, als beste Therapie zu bewähren, | | | indem es den Bluthochdruck nachhaltig und | | | dauerhaft senkt | | | * Bluthochdruck ist die häufigste Ursache von | | | Herz-Kreislauf-Erkrankungen und betrifft | | | weltweit mehr als 1,2 Milliarden Erwachsene. | | | Obwohl es mehrere Therapien gibt, besteht | | | weiterhin ein hoher medizinischer Bedarf, | | | insbesondere für Hochrisikopatientinnen und | | | -patienten | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2023-07-24), 24. Juli 2023 (nur Englisch) | +--------------------------+---------------------------------------------------+ |Institute of Human Biology|Roche gründet das Institute of Human Biology (IHB),| | |um den Fortschritt in der Forschung und Entwicklung| | |durch die Nutzung menschlicher Modellsysteme zu | | |beschleunigen | | | | | | | | | * Das IHB hat das Ziel, durch die | | | Weiterentwicklung und verstärkte Nutzung von | | | menschlichen Modellsystemen besser | | | vorherzusagen, welche Arzneimittelkandidaten | | | für Patientinnen und Patienten sicher und am | | | wirksamsten sind | | | * Menschliche Modellsysteme sind lebende | | | Miniaturnachbildungen menschlicher Gewebe und | | | Organe, die auch das Potenzial haben, die | | | Abhängigkeit von Tierversuchen zu verringern | | | * Das Institut bringt Wissenschaftlerinnen und | | | Wissenschaftler aus dem akademischen Bereich | | | und der Industrie zusammen, um die breite | | | Einführung von Humanmodellsystemen in der | | | pharmazeutischen Forschung und Entwicklung | | | sowie in der klinischen Praxis voranzutreiben | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2023-05-04), 4. Mai 2023 (nur Englisch) | +--------------------------+---------------------------------------------------+ Verkäufe der Division Pharma +------------------+------------------+-------------------+------------------+ | Verkäufe | In Millionen CHF | In % der Verkäufe | Veränderung in % | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Januar-Juni 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | CER | CHF | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Division Pharma | 22 681 | 22 347 | 100,0 | 100,0 | 8 | 1 | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | USA | 11 743 | 11 363 | 51,8 | 50,8 | 7 | 3 | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Europa | 4 105 | 4 104 | 18,1 | 18,4 | 5 | 0 | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Japan | 2 210 | 2 202 | 9,7 | 9,9 | 14 | 0 | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | International* | 4 623 | 4 678 | 20,4 | 20,9 | 9 | -1 | +------------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, andere +---------------------+----------+----------+----------+---------+-------------+ |Meistverkaufte | Total | USA | Europa | Japan |International| |Medikamente +------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ | | Mio. | | Mio. | |Mio. | |Mio. | |Mio.| | | | CHF | % | CHF | % | CHF | % | CHF | % |CHF | % | +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Ocrevus | | | | | | | | | | | |Multiple Sklerose | 3 200| 15| 2 346| 13| 584| 13| -| -| 270| 28| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Hemlibra | | | | | | | | | | | |Hämophilie A | 2 087| 20| 1 247| 18| 419| 22| 192| 21| 229| 34| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Perjeta(2) | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 2 082| 9| 763| 7| 413| -5| 109| 3| 797| 20| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Tecentriq | | | | | | | | | | | |Krebsimmuntherapie | 1 853| 12| 1 000| 9| 398| 9| 214| 11| 241| 28| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Actemra/RoActemra(2) | | | | | | | | | | | |RA, COVID-19 | 1 296| -6| 574|-11| 383| -4| 157| 3| 182| 1| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Xolair(2) | | | | | | | | | | | |Asthma | 1 031| 4| 1 031| 4| -| -| -| -| -| -| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Kadcyla(2) | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 1 001| 0| 386| -4| 298| -10| 52|-13| 265| 24| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Vabysmo | | | | | | | | | | | |Augenkrankheiten | | | | | | | | | | | |(nAMD, DME) | 957| **| 788| **| 103| **| 46| **| 20| **| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |MabThera/Rituxan(2) | | | | | | | | | | | |Blutkrebs, RA | 882|-17| 534|-20| 96| -4| 13|-14| 239| -13| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Herceptin(2) | | | | | | | | | | | |Brust-/Magenkrebs | 878|-19| 176|-31| 183| -17| 17|-32| 502| -14| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Avastin( 2) | | | | | | | | | | | |Verschiedene | | | | | | | | | | | |Krebsarten | 837|-21| 256|-23| 57| -48| 177|-23| 347| -10| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Alecensa | | | | | | | | | | | |Lungenkrebs | 758| 10| 221| 11| 148| 4| 107| 6| 282| 14| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Evrysdi | | | | | | | | | | | |Spinale | | | | | | | | | | | |Muskelatrophie | 705| 48| 255| 16| 241| 66| 45| 34| 164| 105| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Activase/TNKase | | | | | | | | | | | |Herzkrankheiten | 621| 15| 592| 15| -| -| -| -| 29| 12| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Ronapreve | | | | | | | | | | | |COVID-19 | 550| 2| -| -| -|-100| 549| 33| 1| -99| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Phesgo | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 517| 69| 209| 57| 240| 57| -| -| 68| 216| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Gazyva/Gazyvaro(2) | | | | | | | | | | | |Blutkrebs | 402| 22| 194| 25| 111| 24| 20|-17| 77| 28| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Polivy | | | | | | | | | | | |Blutkrebs | 353|114| 124| 65| 80| 84| 108|182| 41| 339| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ |Lucentis(2) | | | | | | | | | | | |Verschiedene | | | | | | | | | | | |Augenkrankheiten | 299|-46| 299|-46| -| -| -| -| -| -| +---------------------+------+---+------+---+-----+----+-----+---+----+--------+ ** Über 500% DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RA: rheumatoide Arthritis Diagnostics: wichtige Meilensteine im ersten Halbjahr 2023 +-------------------------------+----------------------------------------------+ |Produkt |Meilenstein | +-------------------------------+----------------------------------------------+ |Elecsys beta-Amyloid (1-42) CSF|FDA genehmigt weitere CSF-Tests für die | |II und Elecsys Total-Tau CSF |Alzheimer-Krankheit, die eine frühzeitige | |Alzheimer-Krankheit |Diagnose und Behandlungsentscheidung | | |unterstützen | | | | | | | | | * Der Elecsys tTau/Abeta42-Quotient hilft | | | Klinikern, die Alzheimer-Krankheit | | | biologisch zu bestimmen, und erweitert das| | | Liquor(CSF)-Testportfolio von Roche um | | | Biomarker für alle drei pathologischen | | | Hauptprozesse der Alzheimer-Krankheit: | | | Amyloid-Plaques, Tau-Tangles und | | | Neurodegeneration | | | * Für die Anwendung neuer | | | krankheitsmodifizierender Therapien (DMTs)| | | wird empfohlen, vorgängig die Amyloid- | | | Pathologie mittels eines von der FDA | | | zugelassenen Alzheimer-Biomarker-CSF-Tests| | | oder einer Amyloid-PET bestimmen zu | | | lassen; DMTs verlangsamen nachweislich den| | | kognitiven Abbau, wenn sie in frühen | | | Krankheitsstadien verabreicht werden | | | * Die skalierbaren und kostengünstigen | | | Elecsys AD CSF Tests können in jedes der | | | weit verbreiteten vollautomatischen cobas | | | Immunoassay-Analysegeräte von Roche | | | integriert werden und bieten den | | | Betroffenen einen breiten und zeitnahen | | | Zugang zu hochwertigen Tests | | | | | |Weitere Informationen: lokale Medienmitteilung| | |(https://diagnostics.roche.com/us/en/news- | | |listing/2023/roche-fda-clearance-additional- | | |alzheimers-disease-cerebrospinal-fluid- | | |ttau.html), 27. Juni 2023 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ |cobas HPV Test |Roche erhält WHO-Präqualifikation für cobas | |Humanes Papillomavirus (HPV) |HPV Test und erhöht damit den Zugang zur | | |Gebärmutterhalskrebsvorsorge in Ländern mit | | |niedrigem und geringem mittlerem Einkommen | | |(LMICs) | | | | | | | | | * Jedes Jahr wird bei über 600 000 Frauen | | | weltweit Gebärmutterhalskrebs | | | diagnostiziert; über 340 000 sterben an | | | dieser vermeidbaren Krankheit, die durch | | | eine Infektion mit dem humanen | | | Papillomavirus (HPV) verursacht wird. Neun| | | von zehn Frauen, die an | | | Gebärmutterhalskrebs sterben, leben in | | | LMICs | | | * Die WHO-Präqualifikation ermöglicht es | | | LMICs, den cobas HPV Test in ihren | | | nationalen Programmen zur Eliminierung von| | | Gebärmutterhalskrebs einzusetzen und damit| | | den Zugang zur Krebsvorsorge für die | | | Patientinnen zu verbessern | | | * Die Einrichtung von Screening-Programmen | | | trägt zur Prävention und Erkennung von | | | Gebärmutterhalskrebs bei, was besonders in| | | Gebieten mit begrenzten | | | Gesundheitsressourcen wichtig ist, wo die | | | Krankheit oft erst in späten Stadien | | | diagnostiziert wird | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| | |2023-06-13), 13. Juni 2023 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ Verkäufe der Division Diagnostics +-------------------------+--------------+---------------+--------------+ |Verkäufe | In Millionen | In % der |Veränderung in| | | CHF | Verkäufe | % | +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Januar-Juni 2023 |2023 | 2022 |2023 | 2022 |CER| CHF | +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Division Diagnostics |7 098| 9 948|100,0| 100,0|-23| -29| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Kundenbereiche(3) | | | | | | | +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Core Lab |3 935| 3 875| 55,4| 38,9| 10| 2| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Molecular Lab |1 118| 1 980| 15,8| 19,9|-40| -44| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Diabetes Care | 723| 832| 10,2| 8,4| -5| -13| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Pathology Lab | 687| 652| 9,7| 6,6| 12| 5| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Point of Care | 635| 2 609| 8,9| 26,2|-74| -76| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Regionen | | | | | | | +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Europa, Nahost und Afrika|2 456| 3 350| 34,6| 33,4|-22| -27| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Nordamerika |1 940| 2 868| 27,3| 29,0|-30| -32| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Asien-Pazifik |2 205| 3 171| 31,1| 32,0|-23| -30| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Lateinamerika | 497| 559| 7,0| 5,6| 0| -11| +-------------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche im ersten Halbjahr 2023: * Finanzbericht (https://assets.cwp.roche.com/f/176343/x/6c485fe5d5/hy23d.pdf) Halbjahr (https://assets.cwp.roche.com/f/176343/x/6c485fe5d5/hy23d.pdf) 2023 (https://assets.cwp.roche.com/f/176343/x/6c485fe5d5/hy23d.pdf) * Präsentation (http://www.roche.com/irp230727.pdf) Halbjahr (http://www.roche.com/irp230727.pdf) 2023 (http://www.roche.com/irp230727.pdf) (auf Englisch) * Appendix mit Tabellen (https://assets.cwp.roche.com/f/176343/x/8a646206cd/appendix-tables-hy- 2023.pdf) (auf Englisch) Über Roche Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro- Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis. In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com. Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Referenzen [1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnittswerte für 2022) und alle angegebenen Gesamtbeträge in CHF ausgewiesen. [2] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Medikamente. [3] Core Lab: diagnostische Lösungen in den Bereichen Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech Point of Care: diagnostische Lösungen in Notaufnahmen, Arztpraxen oder direkt bei den Patientinnen und Patienten. Molecular Lab: diagnostische Lösungen für den Nachweis und die Überwachung in Zusammenhang mit Krankheitserregern, Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik. Diabetes Care: integriertes personalisiertes Diabetesmanagement. Pathology Lab: diagnostische Lösungen für Gewebebiopsien und Begleittests. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline- Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. 