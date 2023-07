TUPPERWARE - Irre Kursparty bei dieser Aktie! 200 % in einer Woche!

Tupperware Brands Corp. - WKN: 901014 - ISIN: US8998961044 - Kurs: 2,970 $ (NYSE)

Den Titel "Monsterbewegung der Woche" hat sich die Tupperware-Aktie gesichert. Das aktuelle Wochenplus beträgt 230 %, vorbörslich notiert die Aktie erneut im Plus. Was ist da los?

Tupperware hatte fundamental bereits in der Vergangenheit mit argen Problemen zu kämpfen. Die Coronakrise brachte eine Sonderkonjunktur mit sich. Aufgrund der Lockdowns waren die Kunststoffbehältnisse der Amerikaner plötzlich wieder angesagt. Die Aktie schoss in nicht einmal einem Jahr um über 3.000 % in die Höhe. Um anschließend wieder sämtliche Gewinne abzugeben. Zwischenzeitlich war Tupperware sogar zum Pennystock verkommen. Kein Wunder angesichts der Newslage.

Das Geld wird knapp

Im Tief bei gut 0,60 USD war das Unternehmen nur mehr 26 Mio. USD wert. Nun sind es wieder 130 Mio. USD. Es belastet allerdings ein großer Schuldenberg von knapp 700 Mio. USD. Netto waren es Ende 2022 rund 580 Mio. USD. Gut 50 Mio. USD verbrannte Tupperware im Dezemberquartal.

Schon ausprobiert? Die Trading-Specials der comdirect im Juli:

Handelt im Juli Derivate von Morgan Stanley ohne Orderentgelte im LiveTrading bzw. ohne Börsenentgelte im börslichen Handel an der Börse Stuttgart.

Alle Informationen findet ihr hier:

LiveTrading

Börse Stuttgart

Im April musste das Management einräumen, dass es ohne Gelder von einem Investor oder einen finanziellen Partner schlecht um die Zukunft bestellt ist. Als eine weitere Option wurde auch die Liquidierung von Immobilien genannt. Konkret hieß es in der Meldung: "Das Unternehmen unternimmt alles in seiner Macht Stehende, um die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse abzumildern, und wir ergreifen sofort Maßnahmen, um zusätzliche Finanzierungen zu beschaffen und unsere Finanzlage zu verbessern.“

Bislang ist diesbezüglich nichts Neues kommuniziert worden. Ob Insider schon mehr wissen? Fakt ist, der Kurs schießt nach oben und die Shortseller müssen sich eindecken. Ende Juni lag das Short Interest bei der Tupperware-Aktie bei 20 % bzw. gemessen am Free Float bei 25 %.

Fazit: Ob die Finanzierungsverhandlungen bei Tupperware erfolgreich verlaufen werden, ist völlig offen. Die Aktie ist derzeit ein Spielball von Zockern. Ähnliches kennt man von Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond. Wie die Geschichte dort ausgegangen ist, wissen wir inzwischen.

Tupperware-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)