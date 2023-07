EQS-News: Hans-Peter Ripper wechselt als Senior Director Business Steering and Optimization zur Cherry SE

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Hans-Peter Ripper wechselt als Senior Director Business Steering and Optimization zur Cherry SE



31.07.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hans-Peter Ripper wechselt als Senior Director Business Steering and Optimization zur Cherry SE München, 31. Juli 2023 – Ab dem 16. August 2023 verstärkt Hans-Peter Ripper in dieser neu geschaffenen Funktion die Unternehmenssteuerung der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] an der Schnittstelle zwischen den operativen Geschäftsbereichen und den betrieblichen Zentralfunktionen Finance, Controlling, Accounting sowie Supply Chain Management und Operations. „Ich freue mich sehr, mit Hans-Peter Ripper einen weiteren sehr erfahrenen Manager in unserem Team zu haben, der in seiner 26-jährigen Tätigkeit bei Microsoft sehr viele nationale und internationale Verantwortungsbereiche gemanagt hat“, kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Hans-Peter Ripper bringt u.a. wertvolle Managementerfahrungen aus den Bereichen Senior PC Category Management, Category Retail, Business Intelligence, Commercial Products, Strategic Account Management und Channel Marketing mit, die auch für Cherry sehr relevant sind. Wir begrüßen Hans-Peter herzlich im Cherry-Team und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ „Ich freue mich schon sehr darauf, die Herausforderungen mit dem Cherry-Team gemeinsam anzugehen. Meine erste Tastatur war eine „CHERRY“ und damals wie heute steht die Marke für höchste Qualität,“ sagt Hans-Peter Ripper. „In meinen Gesprächen habe ich die Energie und Dynamik im Unternehmen wahrgenommen und das hat mich überzeugt, diese neue Aufgabe anzunehmen und Teil der weiter erfolgreichen Cherry Geschichte zu werden.“ Hans-Peter Ripper war in den letzten 6 Jahren als Senior Partner Account & Business Manager für das Partnermanagement der Symanto GmbH in Nürnberg tätig. Zu seinen wesentlichen Aufgaben bei Cherry wird neben der Steuerung der Business Lines über alle Standorte und Konzerngesellschaft hinweg auch der Auf- und Ausbau von Business Excellence, Analysen und Berichten zur Geschäftssteuerung gehören. ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

31.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com