ARISTA NETWORKS - Aktie springt nach Zahlen

Arista Networks Inc. - WKN: A11099 - ISIN: US0404131064 - Kurs: 155,090 $ (NYSE)

Arista Networks gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Mit diesen Zahlen übertraf der Konzern die Erwartungen. Arista Networks übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD die Analystenschätzungen von 1,44 USD. Der Umsatz lag mit 1,46 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,38 Mrd. USD. Nach einem Schlusskurs bei 141,20 EUR gestern auf Tradegate wird die Aktie aktuell bei 162,20 EUR gehandelt.

Der Wert befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte ihn am 30. Mai auf das aktuelle Allzeithoch bei 178,33 USD. Seitdem befindet sich der Aktienkurs in einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einem Unterstützungsbereich um 147,99 USD. Am Freitag setzte der Wert fast auf diesem Unterstützungsbereich auf. Gestern löste er sich bereits etwas davon. Heute springt er an sein Allzeithoch.

Rally kann weitergehen, wenn …

Ein Ausbruch über 178,33 USD wäre in der Aktie von Arista Networks ein neues Kaufsignal und könnte zu einer weiteren Rally gen 214,90 USD führen.

Ein Rückfall unter 147,99 USD wäre allerdings ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall wäre die Bewegung der letzten Wochen ein Doppeltop. Das rechnerische Ziel läge dann bei 123,34 USD.

Fazit: Der Kursprung nach den Zahlen führt die Aktie von Arista Networks in den Bereich eines mittelfristigen Kaufsignals.

