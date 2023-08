Der britische Ölkonzern BP hat heute seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/23 BP im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 48,53 Mrd. USD 67,86 Mrd. USD EBITDA 9,77 Mrd. USD 16,35 Mrd. USD Gewinn 1,95 Mrd. USD 9,53 Mrd. USD

Ähnlich wie bei der Konkurrenz musste auch BP Abstriche beim Umsatz hinnehmen. Letztes Jahr stiegen Öl- und Gaspreise als Folge der westlichen Sanktionen gegen Russland. Nun pendeln die Preise auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Dividende wird erhöht, Aktienrückkauf weitergeführt

Der Vorstand hat angekündigt, die Dividende zu erhöhen. Im letzten Quartal lag sie bei 0,0661 USD, nun soll sie auf 0,0727 USD steigen. Weiterhin kündigte BP ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. USD an, was dem Kurs weiter stabilisieren dürfte.

Kritiker werfen BP Ideenlosigkeit vor: Statt Geld für den Rückkauf von Aktien auszugeben, sollte man es lieber in den Ausbau alternativer Energiequellen investieren. Zwar investiere BP bereits in solche Projekte, doch nach Ansicht von Kritikern zu wenig. Es sei fraglich, ob BP in der neuen Energiewelt weiterhin zur Spitze gehören werde.

Fazit

Die BP-Aktie ist derzeit mit einem KGV von 5,8 günstig bewertet. Auch die Dividendenrendite von über 4,3 Prozent spricht nicht gegen einen Einstieg. Öl wird uns noch lange begleiten, so dass sich eine Investition durchaus lohnt.