IRW-News: VSBLTY Groupe Technologies Corp. : VSBLTYS Künstliche Intelligenz erweitert Fokus auf Sicherheit & Einzelhandelsmediennetzwerke

IRW-PRESS: VSBLTY Groupe Technologies Corp. : VSBLTYS Künstliche Intelligenz erweitert Fokus auf Sicherheit & Einzelhandelsmediennetzwerke

Computer Vision ist bereit, seinen Anteil an einem Billionen-Dollar-Markt zu übernehmen

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, 1. August 2023 - VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (VSBLTY), ein führender Software-Anbieter im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Einzelhandelsanalytik, freut sich, einen Einblick in seine Geschäftsinitiativen für das verbleibende Jahr sowie für das kommende Jahr zu geben. Die firmeneigene KI-Technologie von VSBLTY, die auf die Bedürfnisse des 900-Milliarden-Dollar-Sicherheitsmarktes ausgerichtet ist und ihre Mediennetzwerke auf den 100-Milliarden-Dollar-Einzelhandelsmarkt ausdehnt, ermöglicht eine Echtzeitanalyse dessen, was verschiedene Kameras "sehen", und agiert proaktiv auf der Grundlage ihrer Analyse. In einer Sicherheitsumgebung kann die Technologie das Situationsbewusstsein unterstützen, sowohl bekannte frühere Straftäter als auch tatsächliche Waffen identifizieren und die Behörden in Echtzeit benachrichtigen. Im Einzelhandel oder im öffentlichen Raum kann die Software personalisierte und gezielte Werbung liefern und gleichzeitig anonymisierte Daten über das Seh- und Kaufverhalten der Kunden erstellen.

Unser KI-gestützter Ansatz bringt sowohl im Einzelhandel als auch im Bereich Verbrechensbekämpfung einen quantifizierbaren, realen Nutzen, meint Jay Hutton, der CEO von VSBLTY Groupe Technologies Corp. Dank unserer jüngsten Finanzierung verfügen wir über die finanziellen Mittel, das Team, die Erfahrung und die Möglichkeiten, zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen, während wir bis 2023 und 2024 weitere Systeme für unsere Kunden bereitstellen.

Chancen im Einzelhandel

Die patentierte KI-Technologie des Unternehmens bedient sich fortschrittlicher Methoden der Gesichtserkennung und Klassifizierung, um auf digitalen Displays in Geschäften in Echtzeit gezielt Werbemaßnahmen auf digitalen Displays in der Nähe der Produktplatzierung im Moment der Wahrheit oder am Ort des Kaufs (wo immer noch über 80 % der Käufe in-store getätigt werden) zu liefern.

Das System kann sowohl spezifische Kunden als auch Kundentypen (basierend auf demographischen Parametern wie Alter und Geschlecht) ermitteln, um marken- und kundenspezifische Nachrichten zu übermitteln, die vollständig anonymisiert sind. Je nach Besucherprofil platziert die Software zum Beispiel Markenwerbung ganz gezielt für Männer oder Frauen bzw. spezielle Altersgruppen. Die Software ist auch in der Lage, den Inhalt in Abhängigkeit von der Nähe des Kunden zum Display zu variieren: so wird aufmerksamkeitsstarke Werbung aus einer Entfernung von bis zu 30 Fuß geschaltet, 'aufbauendes Engagement' aus etwa 10 Fuß Entfernung und eindringliche Markenbotschaften werden dann an dem Punkt vermittelt, an dem der Kunde durch Berührung oder Scannen eines QR-Codes mit dem Display interagieren kann.

Die KI-gesteuerte Plattform des Unternehmens ermöglicht es Marken, das Verhalten ihrer Kunden in Echtzeit im Einzelhandel zu verstehen, was nachweislich zu einer Umsatzsteigerung von über 25 % führt. Kunden erhalten ein verbessertes Einzelhandelserlebnis, während Marken wichtige Analysen über die Art des Kunden, wann und wo ihre Produkte gekauft werden, erhalten. Diese Informationen waren bis zu VSBLTY noch nie in Echtzeit in einer Einzelhandelsumgebung verfügbar.

Diese Fähigkeit revolutioniert das Geschäftsmodell für Marken und Einzelhändler und bietet die Möglichkeit, neue, mehrfach wiederkehrende Einnahmequellen zu generieren. Durch Partnerschaften mit Einzelhändlern, Marken und anderen Systempartnern sind wir bestrebt, schnell zusammenhängende Mediennetzwerke für den Einzelhandel in den Geschäften aufzubauen, die auf derselben Werbemetrik basieren wie Online- und andere Medienkanäle.

Chancen im Bereich Sicherheit

Noch nie war der Bedarf an proaktiven Sicherheitssystemen so groß wie heute - davon zeugen mehr als 700 Massenschießereien alleine in den Vereinigten Staaten. Und VSBLTY könnte hier mit seiner Lösung dazu beitragen, Leben zu retten.

Das fortschrittliche KI-System des Unternehmens kann bekannte Straftäter erkennen, verdächtiges Verhalten aufspüren und melden sowie Waffen aus der Entfernung erkennen, um innerhalb von Millisekunden Echtzeitwarnungen auszusenden, indem es vorhandene CCTV- und andere Kameras nutzt, um einen Schutzbereich um öffentliche Plätze zu schaffen. Diese Systeme können in Schulen, Gotteshäusern, Einkaufszentren, Konzertsälen, Sportstätten, Bürogebäuden, Flughäfen, Stadien, Vergnügungsparks oder anderen beliebigen Einrichtungen mit größeren Menschenansammlungen zum Einsatz kommen.

Über strategische Partnerschaften wurde die Technologieplattform des Unternehmens in mehr als 10.000 Sicherheitskameras in Mexiko eingebaut und getestet. Mehr als 3.700 dieser Kameras wurden im Stadtviertel Benito Juarez in Mexico City installiert und bewirkten dort einen direkten Rückgang bei Kapitalverbrechen wie gewaltsamen Übergriffen, Raubüberfällen und Einbrüchen um 48 %. Auch unter den Bewohnern von Benito Juarez war das Echo äußerst positiv: sie äußerten das höchste Sicherheitsempfinden in ganz Mexiko City und das zweithöchste landesweit.

Über VSBLTY (http://vsblty.net/)

Die Firma VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) (VSBLTY) mit ihrem Hauptsitz in Philadelphia ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz sowie der Echtzeitauswertung von Aufzeichnungen von CCTV-Kameras und herkömmlichen Überwachungskameras. Durch die Nutzung von Gesichtserkennung, Alter und Geschlecht kann die proprietäre Technologie von VSBLTY das Engagement und die Messung von Einzelhandelsmarken durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Displays in Verkaufsstellen in Echtzeit effektiv verbessern. Dank dieser Technologie konnte der Umsatz von Markenunternehmen nachweislich um 25 % gesteigert werden. Das Unternehmen ist auch für seine führende Rolle in der wachsenden Store as a Medium genannten Branche bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden genau dann und dort zu erreichen, wo sie ihre Kaufentscheidungen treffen, und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler zu schaffen.

Unter Anwendung seiner KI-Software hat VSBLTY auch eine ganze Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die neben der Gesichtserkennung und Waffendetektion die Nutzung moderner Überwachungskameras und herkömmlicher CCTV-Kameras umfasst. VSBLTY ist in der Lage, anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems ein proaktives Sicherheitssystem einzurichten, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.

