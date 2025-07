Ertragsbild trübt sich ein | Zollangst nimmt zu

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Wir sehen in Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse eine auf breiter Front negative Reaktion, mit den Aktien von GM, Coca-Cola, Philip Morris, Sherwin-Williams, Lockheed Martin, NXP Semiconductor und Synchrony Financial schwächer. Nur die Aktien von Northrop Grumman, D.R. Horton und Pulte Home tendieren nach den Ergebnissen freundlich. Neben dem gemischten Ertragsbild wächst die Sorge vor einer merklichen Anhebung der Zölle ab dem 1. August. Die EU scheint eine gegenüber Washington härtere Verhandlungsbasis einzunehmen. Insbesondere Frankreich drängt darauf keinen Deal um jeden Preis einzugehen. Die EU ist der mit Abstand größte Handelspartner der USA.



00:00 Themenüberblick (Zollangst, GM u.a.)

01:00 GM: 25 Prozent Ertragseinbruch & Zollbelastung

03:22 Tesla: Gesenkte Prognose? Aktie stark geshortet

04:40 Coca-Cola | Philip Morris | Sherwin-Williams | Lockheed Martin

07:25 Synchrony Financial | NXP Semiconductor | Netflix

09:01 Hausbaukonzerne (PulteGroup, DR Horton) | Northrop Grumman

10:49 Warnung vor mehr Volatilität

11:42 Morgan Stanley: Rallye geht weiter? Saisonale Delle möglich

13:40 Übernahmespekulation bei CSX: Berkshire dementiert Goldman-Engagement

15:45 Handelskonflikt spitzt sich zu: EU erwägt Gegenmaßnahmen

17:15 Analysten zu Amazon, Meta, Microsoft, Pinterest, Shopify u.a.