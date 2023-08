3, 4 & 6 % Dividendenrendite: 3 Aktien, die ich heute kaufen würde

Als Einkommensinvestor auf 3 %, 4 % oder 5 % Dividendenrendite setzen? So manche Aktie kann einem das bieten. Entscheidend ist, dass man die Spreu vom Weizen trennt und sich für ein zuverlässiges, passives Einkommen auf eine gute Qualität verlässt.

Ich jedenfalls hätte für jeden dieser Werte einen spannenden Namen parat. Bereit? Dann lass uns am besten direkt loslegen!

3 % Dividendenrendite: Aktie General Mills

Wer zunächst auf 3 % Dividendenrendite setzen möchte, der sollte meiner Ansicht nach über die Aktie von General Mills (WKN: 853862) nachdenken. Dahinter steckt ein Lebensmittelkonzern, der Cornflakes-Marken wie Cheerios oder Lucky Charms im Repertoire hat. Oder auch andere Lebensmittel wie Häagen-Dasz-Eis und weitere. Hinzu kommen Tiernahrung und Foodservice. Alles in allem: Ein in sich im Bereich Lebensmittel diversifiziertes Komplettpaket.

General Mills zahlt seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten eine stets zumindest konstante Dividende an die Investoren aus. Nach den letzten Quartals- und Jahreszahlen erklärte das Management, dass man die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,54 US-Dollar auf 0,59 US-Dollar anheben wolle. Das bedeutet nicht nur ein Dividendenwachstum von ca. 9 %. Nein, sondern bei einem Aktienkurs von 74,74 US-Dollar außerdem eine Dividendenrendite von 3,15 %.

Neben diesen interessanten Qualitäten beim passiven Einkommen haben die letzten Quartals- und Jahreszahlen mal wieder viel Interessantes gezeigt. So zum Beispiel, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie um 10 % im Jahresvergleich auf 4,30 US-Dollar gewachsen ist. Das Ausschüttungsverhältnis beliefe sich dadurch auf einen Wert von 54,8 %. Aber auch, dass der Konzernumsatz um 6 % im Jahresvergleich wuchs. Insgesamt ist eine leichte, moderate Growth-Story daher intakt, die weiteres Dividendenwachstum bringen könnte. Mit 3 % Dividendenrendite und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit 17,4 sehe ich ein solides Value- und Renditepotenzial.

Allianz-Aktie mit der magischen Marke…?!

Die Allianz-Aktie bietet derzeit noch immer mehr als 5 % Dividendenrendite. Ausgehend von einem Aktienkurs von 217,40 Euro und einer Dividende je Aktie von zuletzt 11,40 Euro läge der Wert momentan sogar bei 5,24 %. Das kann für Einkommensinvestoren ebenfalls eine reizvolle Chance sein.

Es gab zugegebenermaßen einige problembehaftete Jahre. Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) schlug zunächst das Coronavirus ein. Mit der Structured-Alpha-Affäre existierte außerdem ein hausgemachtes Problem. Beides sollte inzwischen jedoch der Vergangenheit angehören. Nicht nur die Dividende je Aktie ist seit ca. anderthalb Jahrzehnten stets konstant und brachte ein moderates Wachstum. Nein, sondern auch das operative Zahlenwerk präsentiert sich mehr und mehr solide.

Bei der Allianz-Aktie hat es im Jahr 2022 zwar ein Ergebnis je Aktie von 16,26 Euro gegeben, was nicht an die Rekordwerte heranreichte. Allerdings zeigte das operative Ergebnis mit mehr als 14 Mrd. Euro, dass der DAX-Versicherer eigentlich in der Erfolgsspur bleibt. Auch für das Jahr 2023 rechnet das Management mit einem Wert von 14,2 Mrd. Euro, plus/minus der üblichen Schwankungsmilliarde. Wenn in den kommenden zwölf Monaten ein voller Fokus auf die eigene Stärke gelingt, könnte ein Rekordergebnis je Aktie winken.

Entscheidend ist: Die 5 % Dividendenrendite könnten auch von der Zinspolitik weiter getragen werden. Im Bereich des Asset-Managements dürften in den kommenden Jahren die Renditen auf das eingesetzte Kapital steigen. Alles in allem sehe ich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von (bereinigt) ca. 11 einen günstigen DAX-Versicherer, der durchaus Potenzial besitzen kann.

6 % Dividendenrendite: W. P. Carey

Wer hingegen auf 6 % Dividendenrendite abzielen möchte, der könnte auf W. P. Carey (WKN: A1J5SB) setzen. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlte zuletzt 1,069 US-Dollar im Quartal an die Investoren aus. Bei einem Aktienkurs von 67,53 US-Dollar läge die Ausschüttungsrendite damit bei ca. 6,33 %. Keine Frage: Das nähert sich dem High-Yield-Bereich.

Na klar: Steigende Zinsen machen REITs um den Globus gegenwärtig zu schaffen. Das letzte Quartalszahlenwerk zeigte jedoch, dass unter der Haube und operativ aber auch hier die Welt in Ordnung ist. Funds from Operations je Aktie von 1,36 US-Dollar bedeuten nicht nur, dass das Ausschüttungsverhältnis mit 78 % weiterhin für einen REIT eher moderat ist. Nein, sondern es hat außerdem auch unterstrichen, dass ein moderates Wachstum auch auf Basis jeder Aktie möglich gewesen ist.

W. P. Carey überzeugt mit mehr als 6 % Dividendenrendite, einer Dividende, die seit dem Börsengang im Jahre 1998 stets konstant und mindestens jährlich erhöht worden ist und einem inzwischen breiten Immobilienportfolio. Die ca. 1.475 Immobilien sind an hunderte verschiedener Mieter vermietet, mit einer Leerstandsquote von lediglich 1 % und einer Restvertragslaufzeit von 11,2 Jahren denke ich: Das Fundament für eine zukünftig starke Dividende ist durchaus gegeben.

Der Artikel 3, 4 & 6 % Dividendenrendite: 3 Aktien, die ich heute kaufen würde ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von General Mills und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023