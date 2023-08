Dax Chartanalyse 02.08.2023: Zurück unter 16.000 - Verkaufslawine nach US-Abstufung

Widerstand: 16.000 16.100 Unterstützung 15.950 15.500

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Zurück zur 16.000er Marke?") lautete wie folgt:

Die gestrige Tagesperformance hat eine bärische Reversalkerze im Chartbild hinterlassen. So lange den Bullen kein schneller Rebound zurück über 16.500 Punkte gelingt, ist weiterer Verkaufsdruck in den Bereich 15.950 bis 16.050 Punkte das präferierte Szenario für die kommenden Handelstage, potenziell korrigiert der Index deutlich tiefer.

Der Index zeigte sich bereits am gestrigen Nachmittag sehr schwach und setzte deutlich unter die 16.300er Marke zurück. Das längst überfällige Fitch-Downgrade für die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten am späten Abend war dann der Trigger für die avisierte Verkaufswelle im deutschen Leitindex. Der Zielbereich 15.950 bis 16.050 Punkte wurde bereits heute Vormittag abgearbeitet.

Ausblick:

Nach der Abwärtsbewegung von über 500 Punkten seit dem Allzeithoch vom vergangenen Montag - ja, das ist kein 48 Stunden alt - ist der Index im kurzfristigen Zeitfenster überverkauft. Es muss daher zunächst mit Stabilisierungsversuchen Richtung 16.000/100 Punkte gerechnet werden, bevor die laufende Verkaufswelle weiter fortgesetzt werden sollte in Richtung des mittleren 15.900er Bereichs. Es gibt hier aktuell keinerlei Gründe, erneut bullisch zu werden, der Index hat mittelfristig deutliches Abwärtspotenzial.

Quelle: Tradingview

