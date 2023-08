Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Schindler erweitert Zusammenarbeit im öffentlichen Personenverkehr im US-County Miami-Dade



02.08.2023 / 06:30 CET/CEST



Schindler wird die Wartung von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen übernehmen, die jährlich über 60 Millionen Passagiere am Miami International Airport und im Metromover-System von Miami-Dade Transit befördern. Schindler, ein führender Anbieter von vertikalen Transportlösungen, hat den Zuschlag für einen neuen Fünf-Jahres-Wartungsvertrag für Miami-Dade erhalten, der vom US-amerikanischen County für weitere fünf Jahre verlängert werden kann. Die Zusammenarbeit mit der County wird so auf Hunderte weitere Anlagen auf dem Flughafen und im Transitverkehr ausgeweitet. «Wir sind stolz darauf, dass wir den Zuschlag für die Wartung von für Einwohner und Besucher zentraler Transportinfrastruktur in Miami-Dade erhalten haben», so Ray Bisson, CEO von Schindler Elevator Corporation, USA. «Alle Fahrgästen sicher und zuverlässig an ihr Ziel zu bringen ist für uns wichtig. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen von Mayor Levine Cava und dem Board of County Commissioners, mit unseren Dienstleistungen den öffentlichen Personenverkehr am Laufen zu halten, sind wir sehr dankbar.» Anmerkung: Der vertragliche Auftragswert der Wartungsleistungen von Schindler wird derzeit noch mit der County diskutiert. Nach einer vorläufigen Schätzung wird sich der Auftragswert für die Wartung der Aufzüge und Fahrtreppen auf rund 12 Millionen US-Dollar pro Jahr belaufen, wobei Reparatur- und Modernisierungsarbeiten, die im Laufe des Zeitraums vergeben werden könnten, nicht berücksichtigt sind. Über Schindler

Der 1874 in der Schweiz gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen rund 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

