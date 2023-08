ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Overweight' - Ziel 14,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft hätten die Erwartungen leicht übertroffen und seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die verschlechterte Kostensituation könnte aber den Aktienkurs einbremsen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 06:58 / BST

