ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST

