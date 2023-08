Beiersdorf AG: Quartalszahlen lassen hoffen, Aktie springt an

Das Dax-Unternehmen Beiersdorf AG, das in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Drogerie- und Konsumgütern weltweit agiert, hat heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt.

Halbjahreszahlen H1/23 Beiersdorf 2023 im Überblick

Kennzahl 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Veränderung Umsatz 4.936 Mio. EUR 4.476 Mio. EUR 10,3 Prozent EBIT (bereinigt) 852 Mio. EUR 710 Mio. EUR 20 Prozent Gewinn 589 Mio. EUR 505 Mio. EUR 16,63 Prozent EBIT-Marge 17,3 Prozent 15,9 Prozent -

Der Umsatz wurde im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 10,3 Prozent gesteigert. Durch Sparmaßnahmen in der Forschung und Entwicklung sowie der Verwaltung hat Beiersdorf den Gewinn sogar überproportional zum Umsatz um 16,63 Prozent zum Vorjahreszeitraum gesteigert.

Bereits nach der Veröffentlichung der Kennzahlen im ersten Quartal wurde deutlich, dass die sehr guten Umsätze von Nivea sowie der DERMA-Marken die schwächeren Ergebnisse der Luxusmarken ausglichen. Dies wurde sehr positiv aufgenommen, worauf die Aktie kurzzeitig am 19. Mai 2023 auf ein Allzeithoch über 127 EUR notierte. Nach der anschließenden Korrektur nimmt der Kurs seit dem 20. Juli wieder an Fahrt auf.

Chancen und Risiken

Das Unternehmen sieht sich gegenüber wachsenden regulatorischen Anforderungen, die zu zunehmenden Herausforderung werden könnten, in allen Fachbereichen gut aufgestellt. Außerdem entspannt sich laut Beiersdorf die Beschaffungslage. Jedoch sieht das Unternehmen zukünftige Probleme in steigenden Personalkosten sowie fehlenden Fachkräften.

Ausblick

Beiersdorf sieht einen Rückgang der Weltwirtschaft durch gestiegene Energiepreise sowie durch die Zinserhöhungen der Zentralbanken. Daher sieht sich das Unternehmen nur als bedingt prognosefähig. Jedoch wird die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund der starken Umsatzentwicklung des ersten halben Jahres leicht angehoben. Es wird ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich erwartet.

Der Ausblick lässt die Anleger hoffen. Der Kurs machte heute einen deutlichen Sprung von 3,23 Prozent auf 119,80 EUR.

Fazit

Das seit 2018 im Dax gelistete Unternehmen ist mit diversen weltweit gehandelten Marken wie Nivea, Labello und co breit aufgestellt. Es hat in den letzten Jahren seine Umsätze stetig gesteigert und erwartet dieses Wachstum auch für die Zukunft. In Kombination mit konstant bleibenden Margen sieht es gut aus für die Zukunft des Unternehmens.