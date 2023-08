EQS-News: freenet überzeugt im 1. Halbjahr 2023: EBITDA, Free Cashflow und Abonnentenzahl deutlich über Vorjahr

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

freenet überzeugt im 1. Halbjahr 2023: EBITDA, Free Cashflow und Abonnentenzahl deutlich über Vorjahr Profitabilität erneut erhöht: EBITDA und Free Cashflow steigen jeweils um >5%

Wachstum im IPTV beschleunigt: waipu.tv gewinnt erstmals >100 Tsd. Kunden (netto) im Quartal

Marktstellung im Mobilfunk bleibt gesichert: Kundenstamm wächst (>100 Tsd. im 1. Halbjahr 2023)

Prognose 2023 bestätigt: EBITDA von 480 bis 500 Mio. EUR und Free Cashflow von 250 bis 270 Mio. EUR Büdelsdorf, 3. August 2023 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2023 veröffentlicht. freenet schreibt Erfolgsgeschichte der Vorquartale im Geschäftsjahr 2023 fort freenet überzeugt im 1. Halbjahr 2023 erneut mit einer Erhöhung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Telekommunikationsunternehmen, welches mittlerweile im TV-Markt ein relevanter Anbieter ist, unterstreicht damit sein Ziel, im Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von mindestens 520 Mio. EUR zu erreichen sowie einen Free Cashflow von mehr als 260 Mio. EUR (freenet 2025). Konsequenterweise bestätigt der Vorstand die für das Geschäftsjahr 2023 getätigte Prognose (EBITDA: 480 bis 500 Mio. EUR; Free Cashflow: 250 bis 270 Mio. EUR) und rechnet demzufolge auch für das Geschäftsjahr 2023 mit einer steigenden Dividende je Aktie (Geschäftsjahr 2022: 1,68 EUR/ Aktie). Tabelle 1: Kennzahlen der freenet AG Kennzahl Einheit 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung Abonnentenzahl1 Tsd. 9.285,2 9.042,4 242,7 2,7% Kennzahl Einheit H1/2023 H1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 1.269,9 1.237,0 33,0 2,7% EBITDA Mio. EUR 254,6 240,9 13,6 5,7% Free Cashflow Mio. EUR 131,5 124,6 6,8 5,5% freenet startete mit einem deutlichen Anstieg der Profitabilität in das Geschäftsjahr 2023 und setzt diese Entwicklung auch im 2. Quartal konsequent fort. Das Unternehmen steigerte das EBITDA in den ersten sechs Monaten insgesamt um 5,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (240,9 Mio. EUR) auf 254,6 Mio. EUR. Die gleichbleibend hohe Cash-Conversion (>50 %) führt infolgedessen zu einem Free Cashflow in Höhe von 131,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 124,6 Mio. EUR). Wesentlich für die erhöhte Profitabilität sind gestiegene Serviceumsätze und eine insgesamt in Relation zum Wachstum stabile Gemeinkostenbasis. Der Bestand an Abonnenten1 wuchs in den ersten sechs Monaten des Jahres um 242,7 Tsd. auf 9.285,2 Tsd. (Jahresende 2022: 9.042,4 Tsd.). Das Wachstum der waipu.tv Abo-Kunden war dabei im 2. Quartal so hoch wie in keinem Quartal zuvor und überschritt erstmals die Grenze von 100 Tsd. Getrieben durch das starke Kundenwachstum stiegen die Konzernumsatzerlöse im 1. Halbjahr um 2,7 % auf 1.269,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 1.237,0 Mio. EUR). Wachstum im Kerngeschäft sichert Marktposition im Mobilfunk Die positive Entwicklung aller Leistungskennzahlen im Segment Mobilfunk im abgelaufenen Halbjahr belegte die konsequente und erfolgreiche Arbeit von freenet im Mobilfunkgeschäft. Tabelle 2: Kennzahlen Segment Mobilfunk Kennzahl Einheit 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung Mobilfunk-Abokunden Tsd. 7.489,5 7.386,8 102,8 1,4% davon Postpaid-Kunden Tsd. 7.362,6 7.273,7 88,9 1,2% davon App-basierte Tarife2 Tsd. 127,0 113,1 13,9 12,3% Kennzahl Einheit H1/2023 H1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 1.104,9 1.092,1 12,7 1,2% davon Serviceumsätze Mio. EUR 840,9 824,0 16,9 2,1% EBITDA Mio. EUR 205,0 195,2 9,8 5,0% Ein stabiler Postpaid-ARPU (durchschnittlicher Mobilfunkumsatz im Monat pro Kunde) in Höhe von 17,8 EUR (Vorjahreszeitraum: 17,8 EUR) sowie das moderate Wachstum der für die wiederkehrenden Umsätze im Segment Mobilfunk relevanten Kundengruppe (7.362,6 Tsd.; 30.06.2022: 7.200,3 Tsd.) resultieren in steigenden Umsatzerlösen in Höhe von 1.104,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 1.092,1 Mio. EUR). Die Serviceumsätze stiegen um 16,9 Mio. EUR auf 840,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 824,0 Mio. EUR) und stehen weiterhin für den Großteil der Segmentumsatzerlöse (76 %). Unterm Strich steuerte das Segment im Berichtszeitraum ein um 9,8 Mio. EUR gestiegenes EBITDA in Höhe von 205,0 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 195,2 Mio. EUR) zum Konzern-EBITDA bei. waipu.tv wächst mit >100 Tsd. Abo-Kunden im 2. Quartal 2023 Im Segment TV und Medien ist ein wesentlicher Anstieg der Kunden im 1. Halbjahr 2023 zu verzeichnen. Per Jahresmitte bezahlen rund 1,8 Mio. Privatkunden für den Empfang von linearem Fernsehen bei freenet (waipu.tv; freenet TV). Tabelle 3: Segment TV und Medien Kennzahl Einheit 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung TV Abo-Kunden Tsd. 1.795,6 1.655,6 140,0 8,5% davon waipu.tv Abo-Kunden Tsd. 1.153,6 970,0 183,6 18,9% davon freenet TV Abo-Kunden (RGU) Tsd. 642,0 685,6 -43,6 -6,4% Kennzahl Einheit H1/2023 H1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 165,9 148,7 17,2 11,6% EBITDA Mio. EUR 59,2 54,3 4,9 9,0% Das starke Wachstum der waipu.tv Abo-Kunden und die positive Geschäftswicklung des Infrastrukturdienstleisters für die Medienbranche Media Broadcast (B2B) resultieren in einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse um 11,6 % auf 165,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 148,7 Mio. EUR). freenet TV zeigt erstmals seit Jahren eine Verlangsamung des Kundenrückgangs und sorgt aufgrund von Preiserhöhungen für einen stabilen Umsatzbeitrag. Infolge des deutlichen Kunden- und Umsatzwachstums erhöht sich das EBITDA des Segments im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,0 % auf 59,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 54,3 Mio. EUR) und überschritt erstmals die Marke von 30 Mio. EUR in einem Quartal. Das EBITDA-Wachstum - jeweils im Vorjahresquartalsvergleich – schwächte sich im 2. Quartal 2023 (4,9 %) ggü. dem 1. Quartal 2023 (13,8 %) jedoch ab. Wesentlich hierfür sind die intensivierten Marketinginvestitionen von waipu.tv, um noch stärker als bisher am strukturellen Wandel im deutschen TV-Markt hin zu einem IPTV-dominierten Markt zu partizipieren. Die profitabilitätsorientierte Gewinnung von Neukunden bleibt dabei weiterhin im Fokus des Unternehmens. Conference Call Am Freitag, den 4. August 2023 um 10:00 Uhr (MESZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 statt. Alle Interessierten können den Conference Call per Webcast (listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Weitere Dokumente zur Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 Presentation H1/Q2 2023 (in Englisch) ****************************** 1 Summe aus Postpaid-, freenet FUNK-, freenet FLEX-, waipu.tv Abo- und freenet TV Abo-Kunden (RGU)

