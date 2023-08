Intercontinental Exchange schüttet Dividende für das dritte Quartal aus

Der amerikanische Börsenbetreiber Intercontinental Exchange Inc. (ISIN: US45866F1049, NYSE: ICE) wird den Investoren eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende für das dritte Quartal 2023 erfolgt am 29. September 2023 (Ex-Dividenden Tag: 14. September 2023).

Das Unternehmen aus Atlanta, Georgia, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,68 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 112,07 US-Dollar 1,50 Prozent (Stand: 3. August 2023). Anfang Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (38 Cents) um 11 Prozent erhöht.

ICE ist der Betreiber verschiedener elektronischer Marktplätze wie der Londoner Terminbörse. Der Konzern ist auch die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange. ICE ist auf den elektronischen Handel von Optionen und Futures auf Elektrizität, Energie- und Agrarrohstoffe und Emissionen fokussiert. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Gewinn auf bereinigter Basis von 802 Mio. US-Dollar erwirtschaftet nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 739 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoumsatz lag bei 1,9 Mrd. US-Dollar nach 1,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 3. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,24 Prozent im Plus (Stand: 3. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 64,38 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de