Vorbörslich 60 Prozent Plus: Die Reddit-Zocker sind zurück!

Es war in den vergangenen Monaten recht ruhig geworden um so genannte "meme stocks" wie AMC, GameStop &Co. Nun haben sich die Reddit-Zocker von WallStreetBets allerdings eindrucksvoll zurückgemeldet.

Noch vor wenigen Handelstagen kosteten die Anteilsscheine der nahezu insolventen Tupperware Corporation - bekannt als Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsprodukten, insbesondere Kunststoffbehältern und -utensilien, spezialisiert hat - weniger als 0,63 USD.

Nachdem die Reddit-User den Wert für einen Short-Squeeze auserkoren hatten, verzehnfachte sich der Aktienkurs von Tupperware innerhalb von wenigen Handelstagen.

Quelle: Tradingview

Vorbörslich 60 Prozent im Plus

Heute nun springt die Aktie im vorbörslichen Handel um weitere 2 USD oder gut 60 Prozent an, nachdem das Unternehmen sich angeblich mit seinen Gläubigern auf eine Restrukturierung seiner Schulden geeinigt hat. Ob diese Nachricht das in Schlingerkurs gerate Traditionsunternehmen vor der Insolvenz retten kann, bleibt aber abzuwarten.

Ein Kauf der Aktie ist nichts für schwache Nerven und eigentlich auf dem aktuellen Kursniveau auch nicht empfehlenswert, diese "meme-stock" Hypes gehen in der Regel nicht besonders gut aus für die Mehrheit der Beteiligten.

Mahnende Beispiele gibt es zahlreich

Die Aktien der mittlerweile insolventen Einrichtungskette Bed Bath & Beyond waren im vergangenen Jahr - zufälligerweise (?) - ebenfalls im eher umsatzschwachen August das Ziel der Reddit-Zocker. Der Kurs vervielfachte sich - ähnlich wie bei GameStop oder AMC - innerhalb von wenigen Handelstagen, nur um im Anschluss wieder komplett abzustürzen.

Die Bed Bath & Beyond-Aktie wird zwar noch gehandelt, kostete aber gestern nur noch 0,075 USD, etwas besser sieht es bei Gamestop und AMC aus, beide handeln aber ebenfalls deutlich unterhalb der Allzeithochs.