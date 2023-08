Als Millionär in den Ruhestand: 3 Top-Aktien meiner Wahl

Als Millionär in den Ruhestand? Na klar, wer möchte das nicht. Mit cleveren Investitionen in aussichtsreiche Top-Aktien kann das gelingen. Wobei der Einsatz, der Faktor Zeit und eben auch die Growth-Story stimmen sollte. Zumindest für mich.

Ich glaube, dass ich drei Aktien in meinem Depot habe, die mir bei dieser Mission behilflich sein werden. Vergessen wir dabei nicht: Es muss nicht jeder Schuss ein Treffer sein. Eine einzelne Aktie, die sich vervielfacht, kann schließlich auch für andere, weniger erfolgreiche Investitionen aufkommen.

Als Millionär in den Ruhestand: 1. Säule Axon Enterprise

Die erste Aktie, mit der ich als Millionär in den Ruhestand gehen möchte, ist die von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Es handelt sich mittlerweile um eine Top-Aktie in meinem Depot. Also um einen Namen, in den ich nicht wenig Geld investiert habe. Grundsätzlich stimmen für mich viele wichtige Dinge bei der Growth-Story, die ich heute gerne in Kürze skizziere.

Axon Enterprise gilt inzwischen als führend im Bereich von Hardware wie Tasern und Bodycams. Der entscheidendere Growth-Faktor, der außerdem die höheren Margen besitzt, sind die Software- und Cloud-Lösungen. Egal ob Evidence.com, die Plattform, mit der das digitale Beweismittelmanagement möglich ist. Oder auch Respond, ein Tool, das Live-Überwachung ermöglicht. Oder die vielen weiteren Angebote: Das US-Unternehmen entwickelt sich immer mehr zur Software- und Dienstleistungs-Schmiede, die öffentliche Sicherheitsbehörden benötigen. Das ist übrigens auch ein Teil des Reizes: Schließlich baut das Management sukzessive das eigene Ökosystem aus und kann Cross-Selling betreiben.

Warum Axon Enterprise für mich eine Aktie ist, mit der ich als Millionär in den Ruhestand gehe? Ganz einfach: Das großartige Ökosystem beginnt derzeit erst, die eigene Stärke auszuspielen. Das Management adressiert das eigene Marktpotenzial auf 50 Mrd. US-Dollar. Mit einem Umsatz von zuletzt nicht einmal 1,5 Mrd. US-Dollar kratzt das Unternehmen gerade erst an der Oberfläche der eigenen Möglichkeiten. Wobei eine Bruttomarge in jedem operativen Segment von über 60 % zeigt: Das Geschäftsmodell ist stark und kann womöglich hohe und zukünftig wachsende Nettoergebnisse generieren. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei 13 Mrd. US-Dollar. Wenn das US-Unternehmen vom 50-Mrd.-US-Dollar-Gesamtmarkt die größte Scheibe abbekommt, so sollte dieser Börsenwert noch sehr deutlich klettern.

2. Säule: Mercadolibre

Die Aktie von Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ist die zweite Säule, mit der ich als Millionär in den Ruhestand gehen möchte. Das Management hat gerade erst mit einem Umsatzwachstum von 57 % auf 3,4 Mrd. US-Dollar und mit einem Nettoergebnis von 262 Mio. US-Dollar innerhalb eines Quartals gezeigt, was in der Growth-Story steckt: Nämlich profitables Wachstum. Mit den Megatrends E-Commerce und Payment und einem noch wenig gereiften Markt in Lateinamerika steckt noch viel Potenzial in der Pipeline. Das Ökosystem ist jedoch schon heute mit einem Kreditanbieter, einem Vermögensverwalter und sogar einer eigenen Logistik sehr, sehr groß.

Mercadolibre folgt im Endeffekt der Wachstumsgeschichte von Amazon. Nur garniert mit einer Prise PayPal oder auch einem anderen, innovativen Zahlungsdienstleister. Allerdings ist die Basis noch vergleichsweise klein: 65 Mrd. US-Dollar Börsenbewertung und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit 5 an dieser Stelle der Wachstumsgeschichte wirken alles andere als teuer.

Ich glaube, dass Lateinamerika mit seinen 600 Mio. Einwohnern noch bedeutend mehr kann. Mercadolibre ist ideal positioniert, um den E-Commerce und Payment zu dominieren und zu einem Tech-Schwergewicht heranzureifen. Selbst wenn es im Vergleich zu Amazon stets zu einem Abschlag aufgrund des unsicheren Marktes Lateinamerika kommt: Die derzeitige Bewertung sollte trotzdem die Chance auf eine gute Performance ermöglichen. Ich glaube jedenfalls, dass ich auch mit Mercadolibre dem Ziel, als Millionär in den Ruhestand zu gehen, näher komme.

Als Millionär in den Ruhestand: The Trade Desk

Zu guter Letzt setze ich auf The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Ähnlich wie bei den anderen Aktien sehe ich ebenfalls eine vergleichsweise kleine Bewertung für das Marktpotenzial. Das ist vermutlich eine weitere wichtige Erkenntnis: Dieser Mix kann einem helfen, als Millionär in den Ruhestand zu gehen.

The Trade Desk bietet smarte Algorithmen an, die es den eigenen Werbekunden (in erster Linie Agenturen) ermöglichen, Formate besser zu adaptieren. Das Management arbeitet außerdem an einer Alternative zu Cookies mit dem Namen UID. Dahinter steckt so etwas wie ein persönliches Profil, das zentral alle Einstellungen eines jeden Nutzers managet. Ziemlich clever, denn es sollte das Ökosystem im digitalen Werbemarkt stärken. Zumindest unter der Prämisse, dass UID sich langfristig festigt.

Derzeit besitzt The Trade Desk eine Börsenbewertung von 41,4 Mrd. US-Dollar. Keine Frage: Das ist nicht günstig, zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit in einer Spanne zwischen 22 und 24 liegt. Eine Korrektur, ja sogar eine tiefe Korrektur erscheint möglich. The Trade Desk adressiert jedoch einen Markt, der laut Statista im Jahre 2023 ein Volumen von 638 Mrd. US-Dollar einnehmen wird. Das zeigt, dass das Management noch eine riesige Chance vor sich hat, die man womöglich erobern kann. Das Wachstum im Markt soll pro Jahr bei 8,1 % pro Jahr liegen. Der programmatische Werbespezialist hat für mich aufgrund seines guten, innovativen Angebots auch zukünftig eine Chance auf ein überproportionales Wachstum.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Mercadolibre und The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise, Mercadolibre und The Trade Desk.

