BIONTECH - Aktie liefert Verkaufssignal nach Quartalszahlen

Am 21. Juni 2023 habe ich in meinem Depot Active Trading, das Teil von Stock3 Trademate ist, mittels DE000PN32829 eine Shortposition in BioNTech eröffnet. Mit dem Abverkauf heute sprang die Position an. Inzwischen wurde das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Die Restposition läuft weiter und notiert aktuell mit 57,5 % im Plus.