DAX® - Schwankungsbreite deutlich angesprungen

Welchen Unterschied doch manchmal wenige Handelstage machen können. Noch am vergangenen Montag erreichte der DAX® mit 16.529 Punkten ein neues Rekordlevel. Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein, denn im weiteren Wochenverlauf vollzog das Aktienbarometer eine scharfe 180-Grad-Wende. Per Saldo ergibt sich eine Hoch-Tief-Spanne von fast 750 Punkten. Eine höhere wöchentliche Schwankungsbreite hatten wir in diesem Jahr nur drei Mal – Anfang Juli und zwei Wochen in Folge im Rahmen der März-Korrektur. Auf Wochenbasis gestaltet sich auch die Indikatorenlage heikel. So weisen RSL und MACD negative Divergenzen aus. Letzterer ist aktuell sogar „short“ positioniert. In dieser Gemengelage bestehen wichtige Unterstützungen in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten bzw. des Julitiefs bei 15.456 Punkten. Was kurzfristig etwas Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass der DAX® an den letzten beiden Handelstagen jeweils bei rund 15.800 Punkten seine Tagestiefs ausgeprägt hat. Am vergangenen Freitag ergibt sich auf Tagesbasis sogar ein „Hammer“-Umkehrmuster. Entsprechend könnte die neue Woche etwas weniger herausfordernd starten als der August-Auftakt.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

