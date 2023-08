Fast 3 % Dividendenrendite, ein intakter langfristiger Aufwärtstrend und eine packende Prognose: 3 Top-Einstiegssignale für die Nestlé-Aktie!

Konsumaktien gelten vielleicht bei einigen Investoren als relativ langweilig. Und es stimmt eventuell, dass sie nicht unbedingt zu den absoluten Kursraketen gehören. Aber sie können einem Depot auf jeden Fall so etwas wie Stabilität verleihen. Vor allem auch deshalb, weil die Firmen aus diesem Segment in einem recht sicheren Marktumfeld tätig sind.

Ein Wert aus dieser Kategorie, der mir im Moment als äußerst interessant erscheint, ist die Aktie des weltgrößten Lebensmittelkonzerns Nestlé (WKN: A0Q4DC). Denn es gibt ein paar Aspekte, welche durchaus für den Konsumwert aus der Schweizer Stadt Vevey sprechen könnten.

Beginnen wir mit der soliden Dividende

Wer sich eine Konsumaktie in sein Portfolio holt, der könnte unter anderem an regelmäßigen Dividendeneinnahmen interessiert sein. Gerade in diesem Bereich lassen sich nämlich besonders viele zuverlässige Zahler ausfindig machen. Und auch Nestlé gehört hier meines Erachtens definitiv mit dazu.

Bereits seit 28 aufeinanderfolgenden Jahren wird die Dividende von dem Konzern nun schon regelmäßig angehoben. In den letzten 20 Jahren betrug die durchschnittliche jährliche Steigerung dabei immerhin 7,46 %. Oder anders ausgedrückt ist die Ausschüttung von 2003 mit 0,70 CHF auf jetzt 2,95 CHF je Aktie um insgesamt 321 % angestiegen.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt übrigens 2,83 %, was für Neueinsteiger sicherlich einen attraktiven Wert darstellt. Da beim Aristokraten Nestlé aller Voraussicht nach ja bestimmt auch in den nächsten Jahren mit weiteren Anhebungen der Gewinnbeteiligung zu rechnen ist.

Prognose wurde angehoben

Auch in wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten erfreuen sich die Produkte von Nestlé anscheinend großer Beliebtheit. Dies liegt aber nicht nur an den Privatkunden. Zusätzlich wird die Nachfrage auch von Caterern, Cafés oder auch Restaurants angekurbelt, die wieder mehr Food- und Kaffeelösungen bei den Schweizern ordern.

Die Geschäfte laufen anscheinend so gut, dass man sich entschlossen hat, sogar die Jahresprognose anzuheben. Von Nestlé-CEO Mark Schneider wird nun für 2023 mit einem Umsatzwachstum von rund 8 % gerechnet. Des Weiteren will sich der Lebensmittelkonzern Marktanteile zurückholen, die er an Billigmarken verloren hat. Denn im Zuge der hohen Preissteigerungen haben nicht wenige Verbraucher auf günstigere Produkte zurückgegriffen. Ein verstärktes Marketing soll hier beispielsweise Abhilfe schaffen.

Doch auch mittelfristig kann man bei Nestlé wohl optimistisch sein. Nämlich auch die kommenden zwei Jahre soll es bei dem Unternehmen laut den Experten von MarketScreener mit den Umsatzerlösen weiter nach oben gehen. Für 2025 wird hier sogar erstmals mit einem Wert von über 100 Mrd. CHF gerechnet.

Viel mehr noch schauen die meisten Investoren aber sicherlich auf das operative Ergebnis (EBIT). Dieses betrug im Jahr 2022 16,1 Mrd. CHF und verhalf Nestlé damit zu einer Umsatzrendite von 17,1 %. Aber auch beim EBIT rechnet man sowohl für das laufende Jahr als auch für 2024 und 2025 mit weiteren Bestmarken.

Langfristiger Aufwärtstrend ungebrochen

Schaut man sich den mittelfristigen Kursverlauf an, dann kann man bei der Nestlé-Aktie die letzten vier Jahre so etwas wie eine Seitwärtsbewegung ausmachen. Aber wer sich einmal das langfristige Chartbild betrachtet, der dürfte unschwer erkennen, dass der langjährige Aufwärtstrend durchaus weiterhin intakt ist.

Trotz allem notieren die Papiere von Nestlé aktuell mit 104,16 CHF (04.08.2023) knapp 20 % unter ihrem letzten Allzeithoch. Könnte dies eventuell nach einer günstigen Einstiegsgelegenheit aussehen? Aufgrund der hervorragenden Zukunftsaussichten des Konzerns ist das meiner Ansicht nach gut möglich.

Aber auch die anderen zwei Punkte sehe ich als positiv für die Nestlé-Aktie an. Denn sie weist eben zusätzlich noch einen langfristigen Aufwärtstrend auf und kann mit einer äußerst soliden Dividende glänzen. Alles in allem sind dies für mich genug Gründe, um sich den Nahrungsmittelriesen Nestlé einmal etwas genauer anzusehen.

Der Artikel Fast 3 % Dividendenrendite, ein intakter langfristiger Aufwärtstrend und eine packende Prognose: 3 Top-Einstiegssignale für die Nestlé-Aktie! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023