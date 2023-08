Heineken kracht durch 200-Tage-Linie – das kann ab jetzt passieren!

Ein Kursrutsch unter die 200-Tage-Linie ist in der Regel ein Verkaufssignal, das von vielen Teilnehmern zur Glattstellung von Long-Positionen bzw. für den Neuaufbau von Short-Positionen genutzt wird. Unlängst ist der holländische Bierbrauer Heineken mit einem Abwärtsgap durch diesen Durchschnitt gerutscht. Weitere Kursverluste sind nicht auszuschließen.

Heineken N.V. ist aufgrund ihres Bierausstoßes weltweit die zweitgrößte Brauerei. Das Unternehmen aus den Niederlanden betreibt über internationale Töchter und kann kleinere Beteiligungen an rund 165 Brauereien in mehr als 70 Ländern vorweisen. Über 300 Biermarken hat die Aktiengesellschaft im Angebot. Zugpferde sind die Biermarken von Heineken, Amstel, Kulmbacher und Paulaner. Zusätzlich werden alkoholfreie Getränke, Wein und Spirituosen angeboten. Das Heineken-Bier wird weltweit verkauft und von Bierliebhabern geschätzt.

Ende Juli präsentierte das Unternehmen die Zahlen für das erste Halbjahr 2023. Diese fielen extrem enttäuschend aus. Die Ergebnisse lagen unter den Markterwartungen und stellten damit die geltenden Prognosen der Analysten infrage. In sämtlichen Regionen außerhalb Europas wurden die Erwartungen verfehlt, wobei der größte Rückstand im asiatischen-pazifischen Raum zu verzeichnen war.

Nachdem das Management die Prognosen für die Zukunft auf einen stabilen bis mittleren einstelligen prozentualen Wert reduziert hatte, startete die Aktie mit einem massiven Abwärtsgap an diesem Tag in den Handel.

Die Kombination aus verfehltem Ergebnis für das erste Halbjahr und den widersprüchlichen Prognosen stellte die Glaubwürdigkeit der Heineken-Geschäftsleitung infrage. Analysten wie zum Beispiel die Herren der Citi rechnen mit einem fortgesetzten Abschlag des Aktienkurses gegenüber den Mitbewerbern.

Schon 2022 legte Heineken gemischte Zahlen vor. Obwohl der Umsatz um 30,4 % auf 34,7 Mrd. Euro erheblich gestiegen war, verschlechterte sich unter dem Strich der Gewinn um 19,3 % auf 2,7 Mrd. Euro.

Handelte die Aktie vor Veröffentlichung der jüngsten Daten noch bei über 97 Euro, so kam es danach zu einem Kursrutsch bis den Bereich von 90 Euro. In der nachfolgenden Abbildung 1 ist das Abwärtsgap in Gelb sichtbar gemacht. Unschwer zu erkennen ist ebenfalls, dass die Aktie den blauen 200-Tage-Durchschnitt kräftig unterschritten hat. Mit einem Schlusskurs drei Tage in Folge unter dieser Durchschnittslinie ergibt sich ein Verkaufssignal bei dem holländischen Bierproduzenten. Charttechnisch ist der Weg buchstäblich nach unten frei bis in den Bereich von 80 Euro.

Dort verläuft in der langfristigen Grafik ab August 2018 der flache, eingezeichnete grüne Aufwärtstrend.

Abbildung 1 –Heineken N.V. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 27.08.2018 bis 04.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Blick auf den kurzfristigen Chart (Abbildung 2) zeigt, dass mit dem kürzlich erfolgten, dritten Kursrutsch unter die blaue Durchschnittslinie der Supertrend-Indikator wieder auf Verkauf geschaltet hat. Somit hat sich auch im kurzfristigen Kursverlauf das Chartbild deutlich eingetrübt.

Abbildung 2 – Heineken N.V. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2022 bis 04.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Wie zu sehen, hat die Aktie bereits mit den beiden Hochpunkten vom Mai und Juli 2023 einen Abwärtstrend ausgebildet, der in Rot eingezeichnet ist.

Während im langfristigen Kursverlauf der Bereich um 82 Euro als mögliches Kursziel infrage kommt, deutet der kurzfristige Kursverlauf sogar auf den Bereich um 77 Euro hin.

Das nachfolgend vorgestellte Faktor-Put-Optionsschein bietet Ihnen das Potenzial, von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bei der Heineken-Aktie zu profitieren. Trotz der derzeit trüben Aussichten ist eine Gegenbewegung nach oben nicht ausgeschlossen. Bei einer Rückkehr über die 200-Tagelinie könnte eine nachhaltige Kurserholung folgen. Für diesen Fall eignet sich einFaktor Call Optionsschein.

Faktor-Put-Optionsschein auf Heineken N.V. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Heineken N.V. HC4LRJ 6,51 98,691527 92,414746 -10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2023; 15:50 Uhr Faktor-Call-Optionsschein auf Heineken N.V. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Heineken N.V. HC4LRC 1,51 80,801244 87,087581 10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2023; 15:50 Uhr Weitere Produkte auf Infineon finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Heineken kracht durch 200-Tage-Linie – das kann ab jetzt passieren! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).