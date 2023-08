Magna International gibt Dividende bekannt

Der kanadische Automobilzulieferer Magna International Inc. (ISIN: CA5592224011, NYSE: MGA) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 46 US-Cents an die Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record day: 18. August 2023).

Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet 1,84 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 60,90 US-Dollar bei 3,02 Prozent (Stand: 4. August 2023).

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte Magna einen Umsatz von 10,98 Mrd. US-Dollar nach 9,36 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am 4. August 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 339 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 156 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der kanadisch-österreichische Konzern ist mit über 170.000 Mitarbeitern Kanadas größter Hersteller von Automobilteilen. Das Unternehmen mit Sitz in Aurora in Ontario ist 1957 von dem aus der Steiermark stammenden Frank Stronach gegründet worden.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,40 Prozent im Plus (Stand: 4. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 17,47 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de