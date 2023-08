Redcare Pharmacy - Hier stimmt das Chartbild …

… auch weiterhin, trotz Augustkorrektur. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich der Kursverlauf der Redcare-Aktie bringen. Der Titel, den wir in diesem Jahr mehrfach konstruktiv begleitet hatten, zählt weiter zu den absoluten Topperformern des deutschen Kurszettels. Die charttechnischen Schlüsselargumente lauten dabei „Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021“ sowie „abgeschlossene, inverse Schulter-Kopf-Schulter“ (siehe Chart). Aus der Höhe der beschriebenen Trendwendeformation ergibt sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 160 EUR. Diese Zielmarke deckt sich sehr gut mit diversen Hochpunkten der letzten Jahre. Mit anderen Worten: Seit dem Jahr 2020 hat dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt. Für eine wichtige Bestätigung der laufenden Kursrally würde in diesem Kontext ein Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 120 EUR sorgen. Um die gute Ausgangslage nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 100 EUR zurückzufallen. Dies würde die o. g. S-K-S-Umkehr negieren und entsprechend ist dieses Level als Stop-Loss prädestiniert.

Redcare Pharmacy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Redcare Pharmacy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

