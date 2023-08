EQS-News: Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



09.08.2023

Heidelberg (08.08.2023) Die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG (Altech) (FRA: AMA1) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit mindestens 98,90 Prozent der auf der Hauptversammlung vertretenen Stimmen verabschiedet. Unter anderem wurde die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2022 um EUR 706.250,00 auf EUR 3.531.250,00 beschlossen.

Bei der Hauptversammlung waren insgesamt 64,35 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website von Altech www.altechadvancedmaterials.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit Sitz in Heidelberg ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina AnodesTM – zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY®.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com