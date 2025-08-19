Werbung ausblenden

EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Ditandus GmbH, Verkauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2025 / 18:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Ditandus GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Benon
Nachname(n): Janos
Position: Deputy CEO & Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO AG

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,5000 EUR 84.588,00 EUR
28,6000 EUR 4.204,20 EUR
28,6000 EUR 19.333,60 EUR
28,6000 EUR 1.801,80 EUR
28,6000 EUR 27.027,00 EUR
28,6000 EUR 1.344,20 EUR
28,5800 EUR 5.630,26 EUR
28,5800 EUR 8.574,00 EUR
28,5800 EUR 6.287,60 EUR
28,5800 EUR 26.322,18 EUR
28,5800 EUR 25.636,26 EUR
28,5800 EUR 15.719,00 EUR
28,5800 EUR 4.144,10 EUR
28,5600 EUR 7.654,08 EUR
28,5600 EUR 9.024,96 EUR
28,5600 EUR 43.354,08 EUR
28,5400 EUR 8.562,00 EUR
28,5400 EUR 12.643,22 EUR
28,5400 EUR 10.845,20 EUR
28,5400 EUR 64.957,04 EUR
28,5400 EUR 265.364,92 EUR
28,5200 EUR 19.422,12 EUR
28,5200 EUR 8.926,76 EUR
28,5200 EUR 37.789,00 EUR
28,5000 EUR 20.520,00 EUR
28,5000 EUR 9.405,00 EUR
28,5000 EUR 280.326,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,5312 EUR 1.029.406,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA T7
MIC: XETR


19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100250  19.08.2025 CET/CEST

