EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Ditandus GmbH, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.08.2025 / 18:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Ditandus GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Benon
|Nachname(n):
|Janos
|Position:
|Deputy CEO & Chief Financial Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|flatexDEGIRO AG
b) LEI
|529900IRBZTADXJB6757
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000FTG1111
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,5000 EUR
|84.588,00 EUR
|28,6000 EUR
|4.204,20 EUR
|28,6000 EUR
|19.333,60 EUR
|28,6000 EUR
|1.801,80 EUR
|28,6000 EUR
|27.027,00 EUR
|28,6000 EUR
|1.344,20 EUR
|28,5800 EUR
|5.630,26 EUR
|28,5800 EUR
|8.574,00 EUR
|28,5800 EUR
|6.287,60 EUR
|28,5800 EUR
|26.322,18 EUR
|28,5800 EUR
|25.636,26 EUR
|28,5800 EUR
|15.719,00 EUR
|28,5800 EUR
|4.144,10 EUR
|28,5600 EUR
|7.654,08 EUR
|28,5600 EUR
|9.024,96 EUR
|28,5600 EUR
|43.354,08 EUR
|28,5400 EUR
|8.562,00 EUR
|28,5400 EUR
|12.643,22 EUR
|28,5400 EUR
|10.845,20 EUR
|28,5400 EUR
|64.957,04 EUR
|28,5400 EUR
|265.364,92 EUR
|28,5200 EUR
|19.422,12 EUR
|28,5200 EUR
|8.926,76 EUR
|28,5200 EUR
|37.789,00 EUR
|28,5000 EUR
|20.520,00 EUR
|28,5000 EUR
|9.405,00 EUR
|28,5000 EUR
|280.326,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,5312 EUR
|1.029.406,5800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA T7
|MIC:
|XETR
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO AG
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100250 19.08.2025 CET/CEST
