GNW-Adhoc: atai Life Sciences gibt Ergebnisse der Phase-I-Studie zum Übergang von intravenöser zu subkutaner Verabreichung von PCN-101 (R-Ketamin) bekannt

^NEW YORK und BERLIN, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) (?atai"), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das nachhaltige Veränderungen in der Behandlung psychischer Störungen herbeiführen möchte, hat Ergebnisse aus der von Perception Neuroscience durchgeführten Phase-I-Studie zum Übergang von intravenöser zu subkutaner Verabreichung von PCN-101 (R-Ketamin) bekanntgegeben. Die offene Phase-I-Crossover-Studie über vier Zeiträume untersuchte die Sicherheit, die Verträglichkeit und das pharmakokinetische Profil von 60 mg, 90 mg und 120 mg subkutan (s.c.) verabreichtem PCN-101 im Vergleich zu 60 mg intravenös (i.v.) verabreichtem PCN-101. An der Studie nahmen 16 gesunde Freiwillige teil, die jeweils in eine von vier Verabreichungsreihenfolgen eingeteilt wurden. Die Studie sollte Aufschluss über die Dosierungsschemata der neuen subkutanen Formulierung geben, die den therapeutischen Index - das Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit - von PCN-101 in künftigen Studien optimieren könnten, wodurch die weitere Erforschung des Potenzials von R-Ketamin als schnell wirkendes Antidepressivum für die häusliche Anwendung unterstützt wird. Die pharmakokinetische (PK) Analyse zeigt, dass 120 mg PCN-101, die subkutan verabreicht werden, zu einer ungefähren Verdopplung der Arzneimittelexposition (AUC) führen, während die maximale Konzentration (Cmax) ungefähr die gleiche bleibt wie bei der 60-mg-Infusionsdosis. Darüber hinaus war PCN-101 im Allgemeinen gut verträglich, und es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Bei der intravenösen Dosis von 60 mg stimmten die Sedierungs- und Dissoziationsraten mit früheren Studien zu PCN-101 in dieser Dosierung überein. Ermutigend ist, dass bei der höchsten subkutanen Dosis von 120 mg die Raten der Sedierung (definiert als MOAA/S(1) Score °