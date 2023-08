Keyera erhöht die Dividende

Die kanadische Keyera Corp. (ISIN: CA4932711001, Toronto: KEY) zahlt für das dritte Quartal 2023 eine Dividende in Höhe von 0,50 kanadischen Dollar (CAD) an die Investoren. Dies ist eine Anhebung um 4,2 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 29. September 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 14. September 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 2,00 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,65 CAD (Stand: 8. August 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 6,13 Prozent.

Keyera ist ein Öl- und Gasbetreiber mit Firmensitz in Calgary, Alberta. Die Firma wurde 1998 gegründet. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 137,79 Mio. CAD nach einem Gewinn von 113,79 Mio. CAD im Vorjahr, wie am 9. Mai 2023 berichtet wurde. Die Zahlen zum zweiten Quartal werden am diesem Donnerstag veröffentlicht.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 10,34 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,55 Mrd. CAD (Stand: 8. August 2023).

Redaktion MyDividends.de