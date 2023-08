Novo Nordisk erhöht die Zwischendividende

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915) wird eine Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6 Kronen (ca. 0,80 Euro) ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (4,25 Kronen) wird die Zwischendividende damit um rund 41 Prozent erhöht. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 22. August 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 18. August 2023.

Novo Nordisk zahlt seine Dividende halbjährlich. Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 12,40 Kronen (ca. 1,66 Euro) bezahlt. Im Vorjahr lag die Dividende bei 10,40 Kronen. Es war die 25. Dividendensteigerung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 129,66 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 0,99 Prozent.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 steigerte Novo Nordisk den Umsatz um 29 Prozent auf 107,67 Mrd. Kronen (ca. 14,45 Mrd. Euro). Auf Basis konstanter Währungen lag der Anstieg bei 30 Prozent. Der operative Gewinn betrug 48,9 Mrd. Kronen (ca. 6,6 Mrd. Euro) nach 37,54 Mrd. Kronen im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte um 43 Prozent auf 39,24 Mrd. Kronen (ca. 5,3 Mrd. Euro).

Der weltgrößte Insulinhersteller erwartet für 2023 ein Wachstum beim Umsatz auf Basis konstanter Währungen in einer Spanne von 27 bis 33 Prozent bzw. beim operativen Gewinn von 31 bis 37 Prozent. Novo Nordisk veröffentlichte am Dienstag positive Studienergebnisse zum Adipositas-Medikament Wegovy.

Novo Nordisk wurde 1923 gegründet und ist auf die Sektoren Diabetes und Hormonpräparate spezialisiert. Es werden rund 59.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de