REGENERON - Neues Allzeithoch winkt

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals befindet sich in einer langfristigen Rally. Diese Rally führte die Aktie im August 2015 auf ein Hoch bei 605,93 USD. Anschließend korrigierte sie in einer bullischen Flagge bis auf ein Tief bei 271,37 USD. Diese Korrektur dauerte über 4 Jahre an.

Im März 2020 brach die Aktie aus dieser Flagge nach oben aus, kletterte anschließend auf ein neues Allzeithoch, hielt aber dieses Niveau nicht. Es kam zu einem Pullback an die Flagge ab August 2015. Dabei bildete der Wert erneut eine bullische Flagge aus, die er im Mai 2021 nach oben auflöste.

Die Aufwärtsbewegung seit März 2021 lässt allerdings die frühere Dynamik vermissen. Die Aktie bewegt sich seit über 2 Jahren in einer keilförmigen Bewegung nach oben, erzielt dabei immer wieder neue Allzeithochs, die aber zügig abverkauft werden. Sogar ein Ausbruch über die obere Begrenzung dieser Bewegung im März 2023 brachte die frühere Dynamik nicht zurück. Die Aktie fiel wieder nach dem aktuellen Rekordhoch bei 837,55 USD wieder unter diese Trendlinie zurück. Nach einem Rückfall bis nahe an die Unterstützung bei 678,01 USD zieht der Aktienkurs seit einigen Wochen wieder an. Es deutet sich aktuell die fünfte Gewinnwoche in Folge an.

Rallyende naht schon wieder

Der aktuelle Run kann sich noch etwas fortsetzen. Ein Anstieg bis zu noch offenen Zielen bei 852 USD bzw. 881 USD ist dabei möglich. Hält sich die Aktie dann an das Muster der letzten zwei Jahre dürfte es anschließend zu einem deutlichen Rücksetzer kommen. Größere Kursziele, die noch offen sind, können dann erst in einem weiteren Rallyschub erreicht werden. Ein solches Ziel liegt bei 1.080 USD.

Ein Rückfall unter 759,12 USD und damit in den kurzfristigen Abwärtstrend wäre unschön und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 678 oder sogar 649 USD hindeuten.

Fazit: Die Rally in der Regeneron-Aktie ist intakt. Aber im kurzfristigen Rahmen nähert sich diese vermutlich einem weiteren Hochpunkt an. Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wäre ein Grund, Positionen zu liquidieren. Es wäre kein Grund, neue Positionen einzugehen.

