Dividende, Gewinne, Kursperformance: Wie schnell W. P. Carey deinen Einsatz verdoppelt

Mit einer starken Dividende, soliden Ergebnissen und einer günstigen Bewertung ist auch W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ein Kandidat, der den eigenen Einsatz verdoppeln könnte. Entscheidend ist, dass wir als Investoren nicht von jetzt auf gleich 100 % Kursperformance haben wollen. Geduld ist wichtig, um eine derartige Rendite einzufahren.

Rechnen wir heute ein bisschen herum. W. P. Carey ist tendenziell eine eher günstige Aktie. Das bedeutet, dass die Renditen eher früher, als später eine Kursverdopplung ermöglichen könnten. Aber wir wollen auch das eine oder andere Risiko abschließend besprechen.

W. P. Carey: Dividende, FFO & Co.

Auch heute wollen wir zunächst mit der Dividende von W. P. Carey anfangen. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt gegenwärtig 1,069 US-Dollar an uns Investoren und je Vierteljahr aus. Mit einer Dividendenrendite von 6,36 % dauerte es rein rechnerisch 15,7 Jahre, ehe wir brutto unsere erste Investition durch die Dividende zurückerhalten. Wenn wir mit der Netto-Dividende unter Berücksichtigung von ca. 25 % Steuern rechnen, wären es ca. 19,7 Jahre. Soweit so interessant.

Möglich ist ein moderates Dividendenwachstum bei dem US-REIT W. P. Carey. Da die jüngere Vergangenheit jedoch von einem Dividendenwachstum von unter 1 % geprägt gewesen ist, würde ich derzeit kein nennenswertes Wachstum ansetzen. Es bliebe in einem leicht pessimistischen Szenario bei ca. 15 Jahren oder eben 19 Jahren, wenn wir kaum Zuwächse berücksichtigen. Dafür hat das Management des Real Estate Investment Trusts jedoch seit dem Börsengang im Jahre 1998 kein einziges Mal die Dividende gekürzt. Für mich ein Indikator dafür, dass wir auch in Zukunft mit konstanten und beständigen Ausschüttungen kalkulieren dürfen.

Aber die Dividende ist nur ein Merkmal bei W. P. Carey. Im letzten Quartal konnte das Management Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,36 US-Dollar ausweisen. Bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,2 läge die FFO-Rendite gegenwärtig bei knapp 8 %. Oder anders gesagt: Es dauert bei konstanten Funds from Operations etwas mehr als 12 Jahre, ehe wir unseren Einsatz mit den operativen Gewinnen zurückerhalten.

Tendenziell bin ich geneigt zu sagen: Die Aktie von W. P. Carey ist derzeit historisch günstig. Steigende Zinsen haben derzeit zu einem interessanten Discount geführt. Mittel- bis langfristig könnte wieder ein Kurs-FFO-Verhältnis von 15 geben, so wie wir es in den letzten Jahren häufiger mal gesehen haben. Die höheren Zinsen führen jedoch dazu, dass ich das nicht mit Sicherheit sagen würde. Auch würde ich nicht zwangsläufig ein weiteres FFO-Wachstum mittelfristig ansetzen, weshalb ich es heute bei diesem Überblick belassen würde.

Eher mit konstanten Zahlen rechnen

W. P. Carey kann in einem optimistischen Szenario bestimmt moderate Zuwächse erzielen. Mit weiteren Investitionen oder auch Same-Store-Mietwachstum ist das definitiv eine Option. Die Kehrseite ist jedoch, dass ab dem Jahre 2026 ein größerer Anteil an Fremdmittel fällig werden. Gegebenenfalls müssen diese zu höheren Zinsen refinanziert werden, was das Wachstum ebenfalls hemmen könnte.

Deshalb rechne ich für den Moment eher mit stagnierenden Zahlen. Aber auch rund 8 % FFO-Rendite und 6,36 % Dividendenrendite wirken für den Moment nicht verkehrt. Es dauert unter diesen Prämissen nur eben etwas mehr als 15 Jahre, ehe wir mit der Dividende unseren Einsatz heraus haben. Oder ein bisschen länger als 12 Jahre, wenn wir mit der FFO-Rendite rechnen.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

