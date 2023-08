DAX: Aufwärtstrend wackelt bedenklich

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute etwas freundlicher in die neue Handelswoche und konnte intraday sogar an den EMA 50 zulegen. Allerdings hat sich im weiteren Verlauf erneut Schwäche breit gemacht, der Index notiert nur marginal in der Gewinnzone und träumt weiter vom Durchbruch über die Kursmarke von 16.000 Punkten.

Sollte der seit letzter Woche etablierte Aufwärtstrend (bärische Flagge) demnach durch einen Bruch von 15.800 Punkten gebrochen werden, würde dies sofort Ziele bei 15.706 und darunter 15.542 Punkten aktivieren. Eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich des EMA 200 (steigend) um 15.379 Punkten heranreichen.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial zum einen durch den EMA 50 und das Widerstandsband zwischen 15.909 und 16.000 Punkten vorerst beschränkt. Erst darüber würden die Anzeichen auf einen weiteren Anstieg des heimischen Leitbarometers an 16.200 Punkte sichtlich zunehmen.

Entscheidende Wirtschaftsdaten stehen für heute nicht mehr an, tendenziell legen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe Quartalszahlen vor. Spannend wird es erst in der Nacht zum Dienstag werden, wenn China wieder Daten zur aktuellen Wirtschaftsentwicklung vorliegt.