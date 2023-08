EQS-Adhoc: UET United Electronic Technology AG schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

UET United Electronic Technology AG schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab



14.08.2023 / 15:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, hat die angekündigte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Mit privaten Investoren wurde eine Fremdkapitallinie in Höhe von 23 Mio. EUR vereinbart. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt zwei Jahre. Eine vorzeitige teilweise oder vollständige Tilgung ist möglich. Mit der nun vereinbarten Finanzierung werden bestehende Fremdkapitalmittel refinanziert und in weiterer Folge Mittel zur Finanzierung des Working Capital und der Investitionen sichern. „Mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde haben wir einen weiteren Schritt geschaffen, um unser Wachstum fortzusetzen“, sagt CEO Werner Neubauer. Über die UET United Electronic Technology AG Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Die UET-Gruppe und ihre Unternehmen ermöglichen den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschafteten 2022 bei einem Wachstum von 18 % einen Umsatz von rund 49 Millionen Euro.

Kontakt UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550 E-Mail: investor@uet-group.com







Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:





14.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com