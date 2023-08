Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2023 Kursziel: 20,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Weiterhin verhaltene Nachfrageentwicklung - gute Fortschritte auf der Kostenseite Die A.S. Création Tapeten AG hat gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt, die beim Umsatz etwas schlechter und beim EBIT besser als erwartet ausfielen. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 29,1 Mio. Euro 6,8% unter dem Wert des Vorjahres und fiel damit leicht schwächer als von uns erwartet aus. Die negative Erlösentwicklung bezog sich auf das Kernsegment Tapete (Anteil: 90,5%) und verlor über alle Regionen hinweg in Q2 gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr nochmals 7,6%. Als kleinen Lichtblick sehen wir die Entwicklung im Hauptmarkt Deutschland (Umsatzanteil: 35,9%), in dem der Umsatzrückgang nach deutlich zweistelligen Rückgängen in den Vorquartalen nur noch -5,0% in Q2 betrug. Positiv ist ebenfalls, dass sich die Erlöse im Segment Dekorationsstoffe vom allgemeinen Trend absetzen und in Q2 ein leichtes Umsatzplus von 0,9% verzeichnen konnten. Aufgrund der dennoch verhaltenen Umsatzentwicklung in H1 hat das Unternehmen die Guidance bezüglich der Top Line von 125 bis 134 Mio. Euro zwar bestätigt, allerdings am unteren Ende der Spanne konkretisiert. Wir haben unsere Umsatzerwartung aufgrund der leichten Verfehlung in Q2 sowie der gesenkten Erwartung entsprechend nach unten revidiert. Deutlich erfreulicher ist die Verbesserung der EBIT-Marge um 360BP. Hier zeigen sich neben der sukzessiven Verbesserung der Rohertragsmarge in Q2 auf 48,4% um 40BP gegenüber dem Vorquartal vor allem der Erfolg der Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens. So wurde der Personalbestand gegenüber dem Durchschnittswert des 1. Halbjahres 2022 (761) inzwischen um 62 Personen auf 699 in H1/23 reduziert. Entsprechend lag der Personalaufwand in Q2 mit 8,5 Mio. Euro sowohl unter dem Vorjahresquartal (8,9 Mio. Euro) als auch dem Vorquartal (9,2 Mio. Euro). Dieser Effekt dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte erst voll entfalten, da der Personalabbau sozialverträglich über das erste Halbjahr erfolgte. Hinzu kam eine absolute und relative Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im abgelaufenen Quartal, die insbesondere geringeren Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung sowie geringeren Kosten für Leiharbeitnehmer und Dienstleistungen geschuldet ist. Obwohl die Kostenmaßnahmen deutlich schneller greifen als bisher von uns angenommen, halten wir vorerst mit Blick auf die schwache Umsatzentwicklung an unserer Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Fazit: Mit den umgesetzten Maßnahmen wird das Unternehmen die Break Even-Schwelle erneut deutlich senken. Für eine nachhaltig positive Entwicklung wird A.S. Création jedoch eine Umkehr im Umsatztrend benötigen. Dieser dürfte u.E. in H1/24 eintreten, sodass wir das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel 20,00 Euro bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27523.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °