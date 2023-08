Texas Roadhouse wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Restaurantbetreiber Texas Roadhouse Inc. (ISIN: US8826811098, NASDAQ: TXRH) zahlt am 26. September 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,55 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 6. September 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 108,01 US-Dollar (Stand: 11. August 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,04 Prozent. Im Juni 2021 zahlte Texas Roadhouse wieder eine vierteljährliche Dividende (0,40 US-Dollar) nachdem diese im März 2020 (zuletzt 0,36 US-Dollar) ausgesetzt wurde. Im Februar 2023 wurde die Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal (27. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,17 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,02 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 82,27 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 72,42 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Texas Roadhouse ist 1993 in Clarksville, im US-Bundesstaat Indiana, gegründet worden und betreibt insgesamt über 710 Restaurants in 49 US-Bundesstaaten und 10 Ländern weltweit.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,76 Prozent im Plus (Stand: 11. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 7,21 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de