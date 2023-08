ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Michael Huttner prognostiziert in dieser am Dienstag vorliegenden Studie die möglichen Auswirkungen auf die Zuwächse beim Ergebnis je Aktie (EPS) des Versicherers, wenn unterschiedliche Anteile von Barmitteln, Fremd- und Eigenkapital eingesetzt werden, um den milliardenschweren Kauf des Lateinamerika-Geschäfts von Liberty Mutual zu finanzieren. Würde die Finanzierungsstruktur nur aus einem Mix aus Barmitteln und Fremdkapital - und beispielsweise ohne Aktien - bestehen, dann würde der EPS-Zuwachs im Jahr 2025 bei mehr als vier Prozent liegen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------