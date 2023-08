EQS-News: Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung



15.08.2023 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung

ColoAlert® Umsätze steigen in den ersten sechs Monaten 2023 um 108% gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Ergebnisse der Studien ColoFuture und eAArly DETECT werden voraussichtlich im September und im 4. Quartal 2023 vorliegen

BERKELEY, USA - MAINZ, Deutschland - 15. August 2023 - Mainz Biomed NV (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed” oder das „Unternehmen”), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat heute die Ergebnisse der zum 30. Juni 2023 endenden ersten sechs Monate sowie des zweiten Quartals bekannt gegeben und über die Unternehmensentwicklung informiert.

Die wichtigsten Höhepunkte im zweiten Quartal 2023

Die Umsätze mit ColoAlert® beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auf 499.049 USD. Sie stiegen damit um 108 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Ausweitung der internationalen Kommerzialisierungsaktivitäten mit ColoAlert®, dem hochwirksamen und einfach anzuwendenden DNA-basierten Darmkrebsfrüherkennungstest von Mainz Biomed, der im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells über Partnerschaften mit großen Laborketten vertrieben wird, im Gegensatz zur bisherigen Methode, bei der die Tests über ein zentrales Einzellabor abgewickelt werden.

Start des Vertriebs von ColoAlert® in Polen, Portugal und Rumänien sowie Ausbau des Netzwerks von Laborpartnerschaften in den etablierten europäischen Märkten im zweiten Quartal und nach Ende der Berichtsperiode.

Erweiterung des Corporate-Health-Programms in Deutschland über das System für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), in dem Gesundheitsdienstleistungen für Mitarbeiter von großen Unternehmen angeboten werden. Der gesamte deutsche BGM-Markt hat ein Potenzial von 1 Milliarde Euro jährlich.

Klinische US-Zulassungsstudie (ReconAAsense) verläuft plangemäß und soll bald mit der Patientenrekrutierung beginnen. Bei erfolgreicher Zulassung könnte der Test zum neuen Goldstandard der Darmkrebsvorsorge für zuhause werden.



Klinische Studien in Europa und den USA (ColoFuture/eAArly DETECT) schreiten voran. Die Studien untersuchen das Portfolio neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) im Hinblick auf eine mögliche Integration in ReconAAsense. Das Unternehmen plant, die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudien ColoFuture und eAArly DETECT im September und im vierten Quartal 2023 bekanntzugeben.



Forschungspartnerschaft mit Microba Life Sciences, um mögliche neue Mikrobiom-Biomarker zu identifizieren, die in das Pipeline-Produkt PancAlert, der potenziell erste Screeningtest für Bauchspeicheldrüsenkrebs, integriert werden könnten.

„Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir im zweiten Quartal erzielt haben. Wir verfolgen weiterhin kontinuierlich unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie, die aus der Ausweitung des Vertriebs von ColoAlert® und unserer Produktentwicklungspipeline besteht“, kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. „Wir blicken zuversichtlich auf eine sehr dynamische zweite Jahreshälfte 2023. Die kommerzielle Expansion von ColoAlert® in Europa und in ausgewählten internationalen Märkten nimmt zusehends Fahrt auf. Gleichzeitig treiben wir die Vorbereitungen für die Patientenrekrutierung in unsere US-Zulassungsstudie ReconAAsense in Darmkrebs voran, führen unsere klinischen Studien durch, in denen wir unser Portfolio aus neuartigen Genexpressions-Biomarkern (mRNA) in Bezug auf eine mögliche Integration in ReconAAsense untersuchen und entwickeln PancAlert weiter, einen Next-Generation-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs."

Kommerzielles Update: Produktlaunch von ColoAlert® in drei europäischen Märkten, Erweiterung des Netzwerks von Laborpartnern in etablierten Regionen und Ausbau des Programms für betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland

Im Laufe des Quartals setzte Mainz Biomed den kommerziellen Roll-out von ColoAlert® in Europa mit den Marktstarts in Polen, Portugal und Rumänien fort. In Polen etablierte das Unternehmen seine Präsenz durch die Partnerschaft mit TESTDNA Sp. z o.o. Sp. k., Kattowitz, eines der führenden unabhängigen Labore des Landes. Der adressierbare Markt in Polen wird auf 21 Millionen Patienten geschätzt. Nach Angaben von Digestive Cancers Europe besteht in Polen ein besonders hoher Bedarf an zuverlässigen nicht-invasiven Screening-Methoden, denn nur etwa jeder fünfte Patient unterzieht sich einer Darmspiegelung zur Früherkennung. Pro Jahr werden in dem Land etwa 19.000 Patienten neu mit Darmkrebs diagnostiziert und etwa 12.000 Personen sterben daran. Es braucht also dringend Alternativen, wie einen zuverlässigen Früherkennungstests für zuhause, der auch frühe Stadien erkennt.

In Rumänien startete Mainz Biomed die Vermarktung von ColoAlert® im Rahmen einer Partnerschaft mit Bioclinica, einem innovativen Diagnostikunternehmen und Anbieter von Gesundheitsprodukten. Bioclinica betreibt landesweit 15 Labore und 146 Probenentnahmestellen. Laut Bevölkerungsstatistik der Vereinten Nationen (Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten) könnten in Rumänien, einem Land mit den europaweit höchsten Darmkrebsinzidenzen, über 6 Millionen Menschen im Alter zwischen 50 und 74 Jahren von ColoAlert® profitieren.

Der Vertrieb in Portugal startete durch die Ausweitung der Partnerschaft mit dem Instituto de Microecologia, das ColoAlert® zunächst in Spanien eingeführt hat (im Februar 2023). Das Instituto de Microecologia ist seit mehr als 60 Jahren ein Pionier auf dem Gebiet der Mikrobiota-Studien und der Lebensmittelunverträglichkeiten und hat sich zum Ziel gesetzt, die Darmgesundheit durch mikrobiologische Analyse und Diagnose von Mikrobiota-Profilen und spezifischen Gesundheitsparametern zu fördern. Nach Angaben des World Cancer Research Fund International ist Darmkrebs die dritthäufigste Krebserkrankung weltweit. Portugal belegt mit 10.501 gemeldeten Fällen im Jahr 2020 international den siebten Platz der höchsten Darmkrebsraten.

Mainz Biomed bietet TESTDNA, Bioclinica und dem Instituto de Microecologia ColoAlert® im Rahmen von Partnerschaftsverträgen zu den Standardbedingungen des Unternehmens an.

Ein weiteres Highlight im zweiten Quartal, neben der Einführung von ColoAlert® in neuen europäischen Märkten, war die erfolgreiche Ausweitung des Netzwerks unabhängiger Laborpartnerschaften in Märkten, in denen ColoAlert® bereits kommerziell verfügbar ist. In seinem Heimatmarkt hat das Unternehmen die Partnerschaft mit Eurofins GeLaMed bekanntgegeben. Eurofins GeLaMed ist mit vier Standorten in Deutschland vertreten und gehört zu Eurofins Scientific, einer internationalen Laborgruppe mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in 61 Ländern, die jährlich mehr als 450 Millionen Tests analysieren. Nach eigenen Angaben bearbeitet GeLaMed deutschlandweit mehr als 15.000 Aufträge am Tag und bietet unter fachärztlicher Leitung mehr als 2.000 unterschiedliche Analyseverfahren aus ihrem labormedizinischen und mikrobiologischen Portfolio an.

Zudem setzte das Unternehmen im zweiten Quartal den Ausbau seines Corporate-Health-Programms mit seiner Initiative in Deutschland fort, seinen Test im Rahmen des Systems für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) anzubieten. Dabei handelt es sich um eine etablierte Initiative der Betriebsgesundheit, bei der achtundvierzig der fünfzig größten Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern Programme zur Förderung der Gesundheit anbieten. Über sogenannte Corporate-Health-Programme wie BGM stellen führende Arbeitgeber in Deutschland ihren Mitarbeitern Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung, die von der Mitgliedschaft im Fitnessstudio über das Diabetesmanagement bis hin zur Beratung reichen. Zu den wichtigsten Erfolgen des Quartals zählen die Aufnahme von drei neuen Unternehmen in das BGM-Programm sowie der Start der Probenverarbeitung aus einer Darmkrebs-Screening-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit dem Partner Zöller-Kipper GmbH, Teil der Kirchhoff Gruppe mit über 2.500 Mitarbeitenden, durchgeführt wurde. Die Mitarbeitenden von Zöller-Kipper nutzten das eigens für die Corporate-Health-Initiative erstellte Online-Portal von Mainz Biomed, um sich für die Zusendung eines ColoAlert® Testkits zu registrieren. Nachdem die Proben beim Unternehmen eingegangen waren und ausgewertet wurden, wurden die Testergebnisse über das Portal vertraulich zurück an die jeweiligen Mitarbeitenden geschickt, zusammen mit einer Erläuterung der Resultate. Falls die Mitarbeitenden im Vorfeld zugestimmt hatten, dass ihre behandelnden Ärzte über die Testergebnisse informiert werden dürfen, konnten diese den Patienten anschließend direkt kontaktieren. Zum Engagement von Mainz Biomed im Rahmen des BGM-Programms gehörte auch die umfassende Aufklärung von Mitarbeitenden und deren Ärzten über Darmkrebs sowie über Empfehlungen für nächste Schritte.

Update zur Produktentwicklung: Klinische US-Zulassungsstudie ReconAAsense, klinische Studien ColoFuture/eAArly DETECT und Entwicklung des Pankreaskrebstests

Während des zweiten Quartals hat Mainz Biomed die Vorbereitungen für den Start der Patientenrekrutierung in die ReconAAsense-Studie (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05636085) fortgesetzt. Diese pivotale klinische Studie in den USA, in der der Darmkrebsfrüherkennungstest von Mainz Biomed untersucht wird, bildet die Grundlage des Datenpakets, das von der US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) geprüft werden wird, um die Marktzulassung zu erhalten. Die Studie wird etwa 15.000 Probanden in 150 Zentren in den USA einschließen. Zu den Hauptzielen der Studie gehören die Berechnung der Sensitivität, Spezifität, des positiven Vorhersagewerts (PPV) und des negativen Vorhersagewerts (NPV) bei Probanden mit durchschnittlichem Risiko für Darmkrebs und fortgeschrittene Adenome.

Darüber hinaus hat Mainz Biomed seine Studien ColoFuture (Europa) und eAArly DETECT (USA) vorangetrieben, in denen das firmeneigene Portfolio neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) auf eine mögliche Aufnahme in die ReconAAsense-Studie untersucht wird. Diese Biomarker haben in früheren Studien bereits das Potenzial gezeigt, dass sie Darmkrebsläsionen einschließlich fortgeschrittener Adenome, eine Art von präkanzerösen Polypen, die häufig mit dieser tödlichen Krankheit in Verbindung gebracht werden, identifizieren können.

Die klinische Studie eAArly DETECT verläuft planmäßig; Ergebnisse werden voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals 2023 vorliegen. An der multizentrischen Machbarkeitsstudie nehmen 250 Probanden an 25 Studienzentren in den USA teil. Die internationale multizentrische Studie ColoFuture rekrutiert weiterhin Patienten in Europa (mehr als 600 Patienten im Alter von 40-85 Jahren). Die Ergebnisse werden im dritten Quartal 2023 erwartet. Wenn einer oder mehrere der mRNA-Biomarker in die ReconAAsense-Studie integriert werden können und die Studie positive Ergebnisse liefert, könnte die nächste Generation des Darmkrebsfrüherkennungstests von Mainz Biomed als eine der stärksten und präzisesten Lösungen für ein Darmkrebs-Screening für zuhause auf dem Markt positioniert werden. Der Test könnte dann nicht nur Darmkrebs-Polypen mit einem hohen Grad an Genauigkeit erkennen, sondern hätte auch das Potenzial, Darmkrebs durch die frühzeitige Identifizierung von präkanzerösen Adenomen zu verhindern. Dahingehend wurde im ersten Quartal ein vielversprechender Forschungsmeilenstein erreicht, als Mainz Biomed positive Ergebnisse einer unabhängigen Machbarkeitsstudie bekannt gegeben hat, die in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Early Detection Research Network (EDRN) durchgeführt wurde, um das Portfolio der Genexpressions-Biomarker zu untersuchen. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörte, dass sich das unternehmenseigene Nukleinsäure-Extraktions- und PCR-Verfahren als äußerst zuverlässig erwiesen hat und sich zwei der mRNA-Biomarker als besonders geeignet gezeigt haben, um Krankheitssignale in Proben mit fortgeschrittenen Adenomen zu erkennen.

Im Berichtsquartal setzte Mainz Biomed die präklinischen Arbeiten an PancAlert fort, dem unternehmenseigenen neuartigen und potenziell ersten Früherkennungstest für Bauchspeicheldrüsenkrebs, einer bösartigen Pankreas-Neoplasie mit einer der höchsten krebsbedingten Sterblichkeitsraten. Ein bedeutender Höhepunkt im Zusammenhang mit der Optimierung des technischen Profils des Tests war der Aufbau einer Forschungspartnerschaft mit Microba Life Sciences (ASX: MAP), einem Mikrobiom-Spezialisten, der mit einer einzigartigen Präzisionstechnologieplattform in der Lage ist, umfassende und genaue Profile von Proben aus dem menschlichen Magen-Darm-Trakt zu erstellen. Ziel der Kooperation ist es, diese Sequenzierungstechnologie und bioinformatischen Werkzeuge zu nutzen, um potenzielle neue Mikrobiom-Biomarker zur Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu identifizieren und in die technologischen Spezifikationen von PancAlert zu integrieren.

ZUSAMMENGEFASSTE KONSOLIDIERTE FINANZERGEBNISSE

In den zum 30. Juni 2023 endenden sechs Monaten, stiegen die ColoAlert® Umsätze des Unternehmen um 108% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Dabei verbesserte sich die Brutto-Marge von 53% auf 58%. Der operative Verlust des Unternehmens vergrößerte sich in der Berichtsperiode verglichen mit den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 von 12,6 Millionen USD auf 14,7 Millionen USD. Dieser Anstieg ist auf die erhöhten Aufwendungen für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung und Entwicklung (F&E) zurückzuführen, dem jedoch auch ein Rückgang bei den Verwaltungs- und Gemeinkosten gegenüber steht. Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing stiegen planmäßig aufgrund der Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens in Europa. Die erhöhten Aufwendungen für F&E sind auf das laufende Entwicklungsprogramm für die nächste Generation des Darmkrebsfrüherkennungstests von Mainz Biomed sowie auf erhöhte Kosten in Zusammenhang mit den gesteigerten Rekrutierungsaktivitäten in den Studien eAArly DETECT und ColoFuture zurückzuführen

Das Unternehmen hat am 15. August 2023 seinen aktuellen Halbjahresbericht (Formblatt 6-K) bei der US-Finanzbehörde SEC eingereicht, der sowohl einen konsolidierten Quartalsabschluss als auch eine Erläuterung und Analyse der Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 enthält. Eine Zusammenfassung der Finanztabellen ist im Folgenden enthalten.

Mainz Biomed N.V. Zusammenfassung der Zwischenbilanzposition (ungeprüft) (in U.S. Dollar) 30. Juni 31. Dezember 2023 2022 AKTIVA Umlaufvermögen Barmittel $ 10.911.087 $ 17.141.775 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, netto 370.931 259.138 Vorräte 387.178 175.469 Rechnungsabgrenzungsposten 455.934 801.959 Gesamtes Umlaufvermögen 12.125.130 18.378.341 Sachanlagen, netto 1.617.228 661.692 Immaterielle Vermögenswerte 3.630.384 - Nutzungsrechte an Vermögenswerten 1.932.258 1.177.695 Sonstiges Umlaufvermögen 106 23.275 Bilanzsumme $ 19.305.106 $ 20.241.003 PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten $ 4.720.145 $ 2.916.679 Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten 5.515.240 1.040.573 Leasingverbindlichkeiten 472.767 285.354 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 10.708.152 4.242.606 Langfristige Verbindlichkeiten 984.461 943.214 Leasingverbindlichkeiten 1.560.408 959.116 Verbindlichkeiten aus Akquisition des Patentportfolios 874.698 - Verbindlichkeiten gesamt 14.127.719 6.144.936 Eigenkapital Aktienkapital 175.785 164.896 Agio 43.212.004 38.831.542 Kapitalrücklage 19.732.949 18.079.741 Bilanzverlust (57.844.937) (43.032.294) Sonstiges Ergebnis (98.414) 52.182 Eigenkapital gesamt 5.177.387 14.096.067 Bilanzsumme $ 19.305.106 $ 20.241.003

Mainz Biomed N.V. Zusammenfassende Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

(in U.S. Dollars) Drei Monate mit Ende zum 30. Juni Sechs Monate mit Ende zum 30. Juni 2023 2022 2023 2022 Umsatzerlöse $ 248.945 $ 139.240 $ 499.049 $ 239.805 Umsatzkosten 100.147 58.427 211.310 112.563 Rohertrag 148.798 80.813 287.739 127.242 60% 58% 58% 53% Betriebliche Aufwendungen: Vertrieb und Marketing 1.799.569 1.866.384 4.085.661 2.788.014 Forschung und Entwicklung 3.478.595 229.916 5.736.373 793.488 Verwaltungs- und Gemeinkosten 2.796.724 4.932.422 4.879.351 9.125.207 Betriebliche Aufwendungen gesamt 8.074.888 7.028.722 14.701.385 12.706.709 Operativer Verlust (7.926.090) (6.947.909) (14.413.646) (12.579.467) Sonstige Aufwendungen (325.637) 9.198 (398.997) (22.980) Verlust vor Ertragssteuern (8.251.727) (6.938.711) (14.812.643) (12.602.447) Rückstellung für Ertragssteuern - - - - Periodenverlust $ (8.251.727) $ (6.938.711) $ (14.812.643) $ (12.602.447) Wechselkursgewinne (bzw. -verluste) (90.024) 46.204 (150.596) 82.643 Gesamtergebnis $ (8.341.751) $ (6.892.507) $ (14.963.239) $ (12.519.804) Unverwässerter und verwässernder Verlust pro Stammaktie $ (0,56) $ (0,48) $ (1,01) $ (0,91) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien 14.915.905 14.286.157 14.803.243 13.821.914

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Fassung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com oder folgen uns auf LinkedIn, Twitter/X und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Josh Stanbury

+1 416 628 7441

josh@sjspr.co

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an info@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 7. April 2023. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.