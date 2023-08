MODERNA - Verkaufslawine setzt sich fort

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 96,840 $ (Nasdaq)

Moderna ist ein Biotech-Unternehmen, das 2010 gegründet wurde und im Dezember 2018 an die Börse ging. Die mRNA-Technologie des Unternehmens wurde schnell mit dem Impfstoff COVID-19 validiert, der im Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten zugelassen wurde. Anfang 2021 hatte Moderna 24 mRNA-Entwicklungsprogramme, von denen sich 13 in der klinischen Erprobung befanden. Die Programme umfassen ein breites Spektrum an therapeutischen Bereichen, darunter Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten.

Seit Anfang 2021 hat sich in dieser Pharma-/Biotechaktie ein gewaltiger Trendwendeprozess ausgebildet. Eine so genannte bärische SKS. Die rechte Schulter ist mehrfach ausgebildet, der Trendwendeprozess hat sich also zeitlich deutlich extensiert. Durch den dynamischen Bruch der Unterstützungen bei 123 und 116 USD wird das Trendwendemusterfraktal aktiviert.

Am 1. August wurde die Unterstützung bei 116 USD gebrochen, am 2. August wurde bei uns auf stock3 die folgende Kurzanalyse veröffentlicht:

MODERNA - Das sieht nicht gut aus - 21:41 Uhr, 02.08.2023

Das 95 USD-Korrekturziel liegt in Reichweite. Weitere mögliche Korrekturziele liegen bei 86 und 80 USD.

