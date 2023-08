PAYPAL - Riskant, aber nicht chancenlos!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 63,270 $ (Nasdaq)

Mit einem Plus von 2,81 % gehörte die PayPal-Aktie am gestrigen Montag zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100. Eine Tatsache, die den zuletzt gescholtenen Trader und Investoren durchaus gelegen kommen dürfte. Immerhin ist die Aktie im Rahmen der aktuellen Korrektur bereits um über 18 % eingebrochen und hat damit in kurzer Zeit die Gewinne seit Anfang Juni pulverisiert. Dies ist zudem die zweitstärkste Verkaufswelle in diesem Jahr. Lediglich der Einbruch im Mai war mit ca. 21 % noch etwas größer.

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Strategisch gesehen ist weiterhin Vorsicht in der PayPal-Aktie geboten. Mit Notierungen im Bereich von 62 USD hat die Aktie zwar kurzfristig weitere Erholungschancen, beispielsweise in Richtung 65-66 USD, ob den Bullen jedoch eine nachhaltige Rückkehr gelingt, bleibt zunächst noch offen. Ein wenig mehr Spielraum hätte die Aktie erst, wenn der Kurs spürbar in den der Bereich von Anfang August vordringt. Damals brach der Aktienkurs infolge der Quartalszahlen crashartig sich ein.

Aber auch als Verkäufer sollte man sich seiner Sache nicht zu sicher sein. Der Bereich ab ca. 61,50 USD wurde in den vergangenen Monaten gekauft. Immerhin startete dort im Juni eine Rally von mehr als 25 %, bevor die Quartalszahlen Anfang August Investoren wieder auf den Boden der Realität zurückholen. Dass diese Supportzone immer noch wahrgenommen wird, haben wir gestern, aber auch schon in der letzten Woche gesehen. Hier gab es zumindest immer wieder kleinere Rallyversuch, denen es jedoch bis dato an Anschlusskäufen mangelte.

Fazit: Wer nach klaren Strukturen und Signalen sucht, wird zumindest stand heute früh noch einen Bogen um die PayPal-Aktie machen müssen. Zu widersprüchlich sind vor allen Dingen die kurzfristigen Signale. Risikofreudigen Tradern und Anlegern bietet sich aktuell jedoch eine interessante Chance. Mit der Nähe zum Jahrestief und damit einen wichtigen Unterstützungsbereich ließe sich spekulativ auf wieder anziehende Notierungen setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Käufer durchkommen und wir in den nächsten Wochen und Monaten wieder Kurse auf und oberhalb von 75 USD sehen, ist zwar überschaubar, dafür aber hat die Idee ein gutes CRV. Am Ende jeder Trader zwar seine eigenen Entscheidungen treffen, für eine bessere Orientierung würde ich der Idee aber beispielsweise 2,5 von 5 Sternen geben.

