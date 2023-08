Diese Aktie performt aktuell besser als der DAX

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 369,900 € (XETRA)

Wer sich in den vergangenen Handelstagen in deutschen Standardwerten engagierte, hatte überwiegend keine gute Zeit. Aber es gibt auch ein paar Werte, die auf der Longseite herausstachen. Dazu zählt die Sartorius-Aktie, die auf Fünf-Tagessicht die Gewinnerliste mit einem Plus von fast 7 % anführt. Wer hingegen schon gut einen Monat in der Aktie investiert ist, konnte den DAX mit einem Plus von über 25 % noch wesentlich deutlicher outperformen. Fairerweise muss man jedoch auch sagen, dass die Aktie zuvor wesentlich drastischer gelitten hat und trotz der aktuellen Rally auf Jahressicht immer noch deutlich hinter dem deutschen Leitindex hinterherhinkt.

Ist das der Turnaround?

Nicht nur mit dieser kurzfristig relativen Stärke kann die Sartorius-Aktie derzeit punkten. Die im Juni gestartete Kaufwelle sorgte sowohl für eine Rückeroberung der alten Konsolidierungszone oberhalb von ca. 315 EUR als auch für ein Durchbrechen des letzten Abwärtstrends, der Anfang des Jahres gestartet wurde. Gleichzeitig wurde die schon seit Mai 2022 bestehende große Range zwischen ca. 312 EUR und 450 EUR bestätigt.

Fazit: In der Sartorius-Aktie läuft eine mittelfristige Konsolidierung und nach dem erfolgreichen Test der Supportzone könnten die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten wieder in Richtung 450 EUR und darüber hinaus durchstarten. Auf dem Weg nach oben wären kurzfristig zwei Marken im Auge zu behalten. Zum einen ist dies der Bereich um 345 EUR, zum anderen natürlich die große Unterstützungszone um 300 EUR.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)