Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): KAUFEN

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 3,51 Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker 1. HJ 2023: Gesamt-Getränkeabsatz steigt um 10,8 %, Prognose für das Gesamtjahr bestätigt; Kursziel aufgrund Roll-over-Effekts leicht auf 3,51 EUR (bisher: 3,40 EUR) erhöht, Rating KAUFEN Basierend auf dem kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht 2023 ist festzuhalten, dass die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (im Folgenden: BHB) das erste Halbjahr erfolgreich abgeschlossen hat. Demnach ist es dem Unternehmen gelungen, sowohl den Gesamtgetränkeabsatz als auch die Brutto-Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode zu erhöhen. Konkret wurde ein Gesamt-Getränke-Absatzplus von +10,8% auf insgesamt 103 thl (Vorjahr: 94 thl) erzielt und demzufolge liegen auch die Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 9,00 Mio. EUR (Vorjahr: 7,60 Mio. EUR) um 18,4% über dem Vorjahresniveau. Der Gesamtabsatz bei der BHB umfasst zum einen die Eigenproduktion und zum anderen auch den Absatz innerhalb des Handelsgeschäfts. Im Zuge der positiven Absatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 ist zu konstatieren, dass über alle Vertriebssegmente hinweg Zuwächse erzielt worden sind. Dabei ist der Gesamtabsatz im Bereich Gastronomie um +11,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ebenso erzielte die BHB Zuwächse im Vertriebs-Segment Handel national in Höhe von 6,6%. Den größten Absatzanstieg erzielte das Unternehmen im Exportgeschäft, in dem, nach dem Auslaufen der pandemiebedingten Einschränkungen, ein Zuwachs in Höhe von+ 27,6% erreicht worden ist. Das dynamische Wachstum im Exportgeschäft ist letztlich als wichtiger Wachstumstreiber für die zukünftige Absatz- und Umsatzentwicklung zu betrachten. Zwar reduzierten sich sowohl das EBITDA auf 0,99 Mio. EUR (VJ: 1,02 Mio. EUR) als auch das EBIT auf 0,23 Mio. EUR (VJ: 0,27 Mio. EUR) jeweils leicht, jedoch wurden im Vorjahreszeitraum in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Corona-Überbrückungshilfe III in Höhe von 0,17 Mio. EUR verbucht. Bereinigt um den positiven Sondereffekt im Vorjahr hätte die BHB im ersten Halbjahr 2022 lediglich ein EBITDA in Höhe von 0,85 Mio. EUR beziehungsweise ein EBIT in Höhe von 0,10 Mio. EUR erwirtschaftet und demzufolge hätte die BHB zum Halbjahr 2023 sowohl das EBITDA als auch das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. Im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2023 hat das BHB-Management die Guidance für das Gesamtjahr 2023 bestätigt und ist positiv für den weiteren Geschäftsverlauf 2023 gestimmt. Der Vorstand erwartet demnach unverändert einen Gesamt-Getränkeabsatz von rund 201 thl, mit einer Prognosebandbreite von +10%/-10% sowie Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 17,8 Mio. EUR, mit einer Bandbreite von +10%/-10%. Das BHB-Management betont aber, dass die Absatz- und Umsatzentwicklung zum Halbjahr 2023 am oberen Ende der Unternehmensguidance liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Umsatzbeitrag gemäß historischer Umsatzverteilung, aufgrund der warmen Sommermonate und der im zweiten Halbjahr stattfindenden größeren Anzahl an Veranstaltungen, im zweiten Halbjahr traditionell höher ausfällt. In den letzten fünf Geschäftsjahren lag der Umsatzanteil des zweiten Halbjahres bei 53,8 %. Mit Blick auf die positive operative Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 ist das Erreichen der oberen Prognosebandbreite realistisch. Vor diesem Hintergrund passen wir unseren Prognosen nach oben an. Wir erwarten nun für das laufende Geschäftsjahr 2023 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 18,90 Mio. EUR (GBC alt: 17,80 Mio. EUR) und gehen davon aus, dass die Gesellschaft damit im laufenden Geschäftsjahr 2023 erstmals wieder auf das Brutto-Umsatz-Niveau vor der Corona-Pandemie zurückkehren wird. Aufgrund der höheren Umsatzbasis heben wir unsere Umsatzprognosen auch für die kommenden beiden Geschäftsjahre auf 19,28 Mio. EUR (GBC alt: 18,51 Mio. EUR) für das Jahr 2024 sowie auf 19,66 Mio. EUR (GBC alt: 19,25 Mio. EUR) für das Jahr 2025 an. Unsere Ergebnisprognosen bleiben indes unverändert. Hier berücksichtigen wir die allgemein gestiegenen Preisniveaus, die gegenüber unseren bisherigen Schätzungen mit einer leicht rückläufigen Rohmarge einhergehen. Aufgrund unseren weitestgehend unveränderten Ergebnisschätzungen bleibt das Ergebnis unseres DCF-Bewertungsmodells ebenfalls unverändert. Wir nehmen dennoch eine Anhebung unseres Kursziels auf 3,51 EUR (bisher: 3,40 EUR) vor, was ausschließlich dem so genannten Roll-Over-Effekt zu verdanken ist. Dabei findet eine Verschiebung des Kurszielhorizonts auf den 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023) statt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 2,88 EUR je Aktie vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

