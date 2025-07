EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr

EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr



21.07.2025 / 12:59 CET/CEST

Deutlich positives, aber geringeres Konzernbetriebsergebnis. Mio Mio zurück auf Wachstumskurs. Schwächelnder Spirituosenmarkt.

Konzernumsatzerlöse in Höhe von 79,9 Mio. Euro

Konzernbetriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf 3,2 Mio. Euro

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufs angepasst

Haselünne, 21. Juli 2025 – Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse in Höhe von 79,9 (H1/2024: 88,4; bereinigt um die Umsatzerlöse, die im vergangenen Jahr noch an der zwischenzeitlich veräußerten Betriebsstätte Grüneberg erzielt wurden: 84,7) Mio. Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) ist in den ersten sechs Monaten auf 3,2 (H1/2024: 5,1) Mio. Euro gesunken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) belief sich auf 7,4 (H1/2024: 9,4) Mio. Euro.

„Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 blieb damit hinter unseren Erwartungen zurück, was insbesondere auf sehr herausfordernde Marktbedingungen im Bereich Spirituosen zurückzuführen ist“, so Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe. Die anhaltende und sich zum Teil verstärkende Konsumzurückhaltung der Verbraucher beim Thema Alkohol habe dazu geführt, dass der Spirituosenmarkt in Deutschland im bisherigen Jahresverlauf insgesamt von signifikanten Absatz- und Umsatzrückgängen geprägt war. „Selbstverständlich spüren auch wir diese allgemeine Marktschwäche, vor allem in unserem Geschäft mit Markenspirituosen. So blieben beispielsweise sämtliche Aktionen mit dem Discount-Einzelhandel für unsere Liköre der Marke Berentzen im ersten Halbjahr aus. Insbesondere deshalb war das zweite Quartal für unsere Markenspirituosen schwach“, sagt Schwegmann und erklärt aber: „Gleichzeitig haben wir im ersten Halbjahr auch Entwicklungen gesehen, die uns wirklich Freude gemacht haben. Unsere Marke Mio Mio ist mit einem Umsatzplus von 13,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode endgültig zurück auf ihrem dynamischen Wachstumspfad. Und mit unseren – gerade auch für unser internationales Geschäft – strategisch wichtigen Premium- und Mediumprodukten aus unserem Handelsmarkenspirituosenbereich haben wir ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Insgesamt haben unsere strategischen Kernthemen daher ein Umsatzplus verzeichnet. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig und richtig es war, uns als Unternehmensgruppe breit aufzustellen.“

In Folge der im Segment Spirituose gesunkenen Konzernumsatzerlöse und aufgrund erhöhter Marketingaufwendungen für die Marke Berentzen wurde ein niedrigerer Segmenterfolg als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres erzielt. Dies hat sich im Konzern-EBIT und im Konzern-EBITDA niedergeschlagen. Darüber hinaus haben sich die Kosten für die intensivierten Marketinginitiativen rund um die Marke Mio Mio belastend auf die beiden zuvor genannten Konzernergebniskennziffern ausgewirkt. „Wir haben uns ganz bewusst entschieden, die mediale Präsenz dieser beiden für uns so wichtigen Marken trotz des aktuellen Umfeldes zu erhöhen, um langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Schwächelnde Märkte können auch eine Chance sein, sich mit Marktanteilsgewinnen zu profilieren. Genau das ist uns in den ersten sechs Monaten auch bereits gelungen“, betont Schwegmann.

„Trotz dieser operativen Entwicklungen haben deutlich geringere Zinsaufwendungen sowie das Ausbleiben von Ergebnissondereffekten schließlich zu einem um 3,5 Mio. Euro verbesserten, positiven Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025 geführt“ ergänzt Schwegmann.

Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Vor dem Hintergrund der Entwicklung im ersten Halbjahr passt die Berentzen-Gruppe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. „Als wir zu Beginn des Jahres unsere Prognose aufgesetzt haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass sich die im Jahr 2024 manifestierte, sehr schlechte Konsumstimmung in 2025 wieder deutlich aufhellen würde. Stattdessen hat sich dieser Trend im Jahr 2025 fortgeführt und im gesamten Markt für alkoholische Getränke sogar weiter verschärft“, erklärt Schwegmann und führt weiter aus „Trotz dieses Marktumfeldes gehen wir davon aus, dass die oben skizzierten Marketinginitiativen bereits im weiteren Jahresverlauf ihre Kraft entfalten und wir daher in der zweiten Jahreshälfte Umsatzerlöse und Ergebniskennziffern auf dem starken Niveau des Vorjahresvergleich zeigen können“. Die Unternehmensgruppe erwartet nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ein Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in einer Bandbreite von 8,0 bis 9,5 Mio. Euro (zuvor: 10,0 bis 12,0 Mio. Euro; 2024: 10,6 Mio. Euro) sowie ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) zwischen 16,9 und 18,4 Mio. Euro (zuvor: 19,0 bis 21,0 Mio. Euro; 2024: 19,3 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden nunmehr in einer Bandbreite zwischen 172,0 und 178,0 Mio. Euro erwartet (zuvor: 180,0 bis 190,0 Mio. Euro; 2024: 181,9 Mio. Euro).

„Wir sehen in diesem Jahr Licht — wie bei Mio Mio —, aber leider auch Schatten — etwa bei den Markenspirituosen. Wir sind aber nach wie vor überzeugt, dass wir in Zukunft sowohl mit bestehenden Themen als auch mit neuen Konzepten wieder eine solide Wachstumsdynamik zeigen können. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die aktuelle Schwäche des Spirituosenmarktes insbesondere auf die gegenwärtige allgemeine Verunsicherung der Verbraucher zurückzuführen ist und daher nur ein temporäres Phänomen sein wird“, so Schwegmann abschließend.

Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 und zur Jahresprognose werden planmäßig am 14. August 2025 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.

Über die Berentzen-Gruppe:

Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse – von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

