Cboe Global Markets erhöht die Dividende das 13. Jahr in Folge

Der amerikanische Börsenbetreiber Cboe Global Markets Inc. (ISIN: US12503M1080, NYSE: CBOE) wird am 15. September 2023 eine Dividende von 55 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal 2023 an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 31. August 2023). Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,50 US-Dollar) um 10 Prozent erhöht. Es ist die 13. jährliche Erhöhung in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 149,99 US-Dollar (Stand: 16. August 2023) bei 1,47 Prozent.

Zu Cboe Global Markets gehören die Chicago Board Options Exchange und der Börsenbetreiber BATS Global Markets. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Gewinn auf bereinigter Basis bei 188,7 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 177,3 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 4. August 2023 berichtet wurde. Der Nettoumsatz betrug 467,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 424,1 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 19,54 Prozent im Plus (Stand: 16. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 15,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de